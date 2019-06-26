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EPDK kurul kararı

1 saat önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) güneş enerjisinde 10 kilovat altı çatı ve cephe uygulamaları için elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılacak onay işleminin 120 lira, kabul işleminin ise 159 lira olacağı bildirildi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) güneş enerjisinde 10 kilovat altı çatı ve cephe uygulamaları için elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılacak onay işleminin 120 lira, kabul işleminin ise 159 lira olacağı bildirildi.
Konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında 10 kilovat ve altı çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılacak onay ve kabul işlemlerinin bedeli belirlendi.
Elektrik dağıtım şirketlerinin ilgili başvuru sahiplerinden söz konusu tesislerin onayı için 120 lira, kabulü için 159 lira tahakkuk etmesine karar verildi.
Ayrıca ilgili şebeke işletmecisi ve görevli tedarik şirketlerine yapılacak başvurular ile sonuçlandırılan taleplerde, pay devri için ücret alınmayacak, diğer işlemler için ise 500 lira ödenecek.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:39 Kaynak: AA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi
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