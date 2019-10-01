EPDK Kurul kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, petrol ve LPG piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinin, akaryakıt ve/veya otogaz LPG satışına bağlı olarak herhangi bir adla "ayni promosyon" düzenleyemeyeceği kararlaştırıldı.

EPDK'nin Petrol ve LPG Piyasalarında Uygulanan Promosyonlar Hakkında Kurul Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu lisans sahipleri ayni promosyon adı altında, hediye, eşantiyon, kampanya ve sair adlarla verilen hiçbir eşyayı tüketiciye hediye olarak veremeyecek.

Ancak belli bir miktar akaryakıt, ve/veya otogaz LPG alımı şartı olmaksızın reklam amaçlı dağıtılan ve araçlarda bulunmasına ihtiyaç duyulabilecek kağıt mendil, ıslak mendil, cam silme bezi, araç kokusu gibi ürünlerin tüketiciye hediye edilmesi ise serbest olacak.

Ayrıca, akaryakıt ve/veya otogaz istasyonlarında verilen hizmetlerin, akaryakıt ve/veya otogaz LPG alımında bağlı olsun veya olmasın, hizmet promosyonu kapsamında indirimli veya ücretsiz olarak sunulması serbest tutulacak.

Bununla beraber, lisans sahipleri üçüncü tarafların katılımı da dahil olmak üzere, finansal promosyon düzenleyebilecek.

Bu arada, EPDK'nin Dağıtıcı ve Bayi Marjlarının Paylaşımına İlişkin Kurul Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ulusal stok maliyeti, ulusal marker ve dağıtıcı marker maliyeti, ithalat veya dağıtıcılar arası ticaret yoluyla temin gibi kaynaklardan alım ve rafineri çıkış fiyatları arasındaki farklılıklarından kaynaklanabilecek ilave maliyetler, farklılaştırılmış ürünlere ilişkin katkı maliyeti, harmanlama maliyeti, otomasyon kurulum ve işletim maliyeti gibi ilgili mevzuata göre, dağıtıcı sorumluluğunda olan veya bayiye teslimden önceki aşamalarda gerçekleştirilen iş ve işlemlere ilişkin maliyetler herhangi bir ad altında bayilere ayrıca yansıtılamayacak.

Öte yandan, EPDK tarafından 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin iletim tarifesi yüzde binde 5 olarak belirlendi.