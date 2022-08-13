EPDK lisanssız elektrik üretim yönetmeliği neler getiriyor? - Son Dakika
Üye Girişi

EPDK lisanssız elektrik üretim yönetmeliği neler getiriyor?

13.08.2022 15:02
EPDK lisanssız elektrik üretim yönetmeliği neler getiriyor?

EPDK lisanssız elektrik üretim yönetmeliği neler getiriyor? Solarçatı Kurucusu Utku Korkmaz ile eksisini artısını konuştuk.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nın yeni yayınladığı lisanssız elektrik üretimi yönetmeliğinin, ihtiyacın üzerinde satışı düzenleyen ve gerçek elektrik tüketicilerini koruyan bir düzenleme ile hayata geçti. Bizler de bu yönetmeliğin avantajlarını ve genel hatlarını Solarçatı Kurucusu Utku Korkmaz ile bir araya getirdik.

EPDK lisanssız elektrik üretim yönetmeliği neler getiriyor?

09/05/2019 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile lisanssız üretim tesisi gücü tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile ilişkilendirilmiş, 2022 Mart ayındaki kanun değişikliği ile bazı abone gruplarında bu güç 2 katına çıkarılmıştı. Bu iki adım yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından azami düzeyde yararlanılmasının ve güneş enerjisi yatırımlarının daha kolay ve etkin bir şekilde hayata geçirilmesinin önünü açtı.

Kısaca bu yönetmelik; ihtiyacın üzerinde satışı düzenleyen ve lisanssız üretim santrali olsun ya da olmasın gerçek elektrik tüketicilerini koruyan bir düzenleme.

EPDK'nın öncelikli hedefi, imkanı olan bütün tüketicilerin, 'tükettiği enerjiyi' güneşten üretebilmesi olarak açıklandı. Bu düzenleme ile gerçek tüketimi olan ancak kapasite kısıtı ve yer sorunu sebebi ile üretim tesisi kuramayan tüketicilerin önü açılacak.

EPDK lisanssız elektrik üretim yönetmeliği neler getiriyor?

Lisanssız üretimde 2019 yılıyla yeni bir anlayış ortaya konmuş, aslolanın tüketim ihtiyacının karşılanması olduğu ve bu düşünceye katkı sağlayacak her türlü öneriye EPDK'nın açık olduğu defaatle dile getirilmişti. Ancak ne yazık ki mevzuatın suistimal edilme çabaları yeni bir düzenleme ihtiyacını doğurmuş ve kanunun verdiği yetkiye dayanılarak satışa konu edilebilecek elektrik miktarını kapsayan bir düzenleme yapıldı.

Bu düzenleme ile EPDK; 'tüketim kadar üretim' hedefinden sapan, mühendislik bilimine ve teknik gerçeklere aykırı olarak kurulu gücünü orantısız şekilde arttıran, gerçek tüketicilerin lisanssız üretim tesisi kurabilmeleri imkanını ortadan kaldıran, tüketim olmadan üretim yapmaya çalışan tesislerin satışa konu edilebilecek üretim miktarını belirledi.

Örneğin bir önceki yıl 1 milyon kWh elektrik tüketen bir kişi, cari yılda aylık mahsuplaşmanın akabinde en fazla 1 milyon kWh enerjisini satabilecek. Yılın ilk ayından itibaren ihtiyaç fazlası enerjiye istinaden ödemeler yapılacak, 1 milyon kWh'ı aşan üretimler ise YEKDEM'e 'bedelsiz katkı' olarak yansıtılacaktır. Cari yıl tüketimi önceki yıl tüketimini aşması halinde cari yıldaki tüketim miktarı kadar satış yapılabilecektir.

Üretimle tüketimin aynı ölçüm noktasında yer aldığı tesisler içinde üretimi ölçen tek yönlü sayaç verileri baz alınarak gerçek tüketim miktarı hesaplanacak, böylece bir mağduriyet oluşmasına izin verilmeyecek.

YORUMLAR
500
Tanoğlu: 'Lisanssız elektrik yönetmeliğinde yapılan değişikliği doğru bulmuyoruz' Tanoğlu: 'Lisanssız elektrik yönetmeliğinde yapılan değişikliği doğru bulmuyoruz' Gürsel Erol'dan Lisanssız Elektrik Üretimiyle İlgili Yönetmelik Değişikliğine Tepki: 'Sanayicimizi Şalter İndirme ile Yüz Yüze Bırakmaktadır' Gürsel Erol'dan Lisanssız Elektrik Üretimiyle İlgili Yönetmelik Değişikliğine Tepki: 'Sanayicimizi Şalter İndirme ile Yüz Yüze Bırakmaktadır'
Kaynak: Shiftdelete

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji EPDK lisanssız elektrik üretim yönetmeliği neler getiriyor? - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
14:27 Meral Akşener'in elini ısıran sokak köpeği kurtarılamadı
13:46 Doktor Erol Köse'den dekolte elbiseyle sahne alan eski sevgilisi Gülşen'e tepki: Yeşilçam p..noları 70'lerde Türk sinemasını bitirmişti
13:43 Şoförünü katlettiler! Taşkınlık çıkardığı için dışarı atılan gençler ve arkadaşları gece kulübü patronuna pusu kurdu
12:58 İzmir'de vahşet! Dayaktan kaçan Hanife, terminalde kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
12:51 Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
12:36 Bakan Kirişci duyurdu! Milyonlarca liralık tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatacak
12:23 KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntülere muhalefetten tepki! Kim bu Arap şahıslar?
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurucularına mektup: Seçimlerde bir kez daha desteğinize talibiz
13:56 Kılıçdaroğlu, gençlere vaatlerde bulundu: Çalınan hayalleri iade edeceğiz
12:02 Fazıl Say, Nagihan Alçı kendisini suçlayınca çılgına döndü: Ekrem'i aday maday yaptırtmıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 15:02:38. #1.12#
SON DAKİKA: EPDK lisanssız elektrik üretim yönetmeliği neler getiriyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement