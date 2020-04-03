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EPDK: "Meskenler için tüketimin olmadığı şirketler tarafından tespit edilebilen öğrenci evi,...
6 saat önce
EPDK: "Meskenler için tüketimin olmadığı şirketler tarafından tespit edilebilen öğrenci evi, karantina veya sağlık sebepleri ile boşaltılan evlerde tüketimin olmaması nedenleri ile zaten kıyasen bir fatura çıkartılması söz konusu olamaz.
EPDK: "Meskenler için tüketimin olmadığı şirketler tarafından tespit edilebilen öğrenci evi, karantina veya sağlık sebepleri ile boşaltılan evlerde tüketimin olmaması nedenleri ile zaten kıyasen bir fatura çıkartılması söz konusu olamaz. Bu şekilde tüketimi olmayan ve kapalı olan yerlere fatura düzenlenmeyecektir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:40 Kaynak: İHA
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