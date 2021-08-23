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EPDK, tabela ve pompa fiyatı birbirini tutmayan akaryakıt bayilerine inceleme başlattı - Son Dakika

EPDK, tabela ve pompa fiyatı birbirini tutmayan akaryakıt bayilerine inceleme başlattı

23.08.2021 13:42

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, akaryakıt bayilerinin tabelaya yazdıkları fiyat ile pompa fiyatının birbiri ile aynı olmadığına yönelik iddialar üzerine inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında tavsiye fiyatının üzerinde akaryakıt satanlara 735 bin liraya kadar ceza kesilecek ve aynı hatayı iki kez yapan istasyonlar 2 ay süreyle kapatılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bütün bayileri uyararak fiyat panosu ile pompa fiyatları arasında uyumsuzluk tespit edilmesi halinde gereken adımların hızla atılacağını bildirdi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, uyarılan bayilerin aynı hatayı tekrar etmesi halinde kapılarına 2 ay süreyle kilit vurulacağını ifade etti.

"KİMSENİN SEKTÖRE LEKE SÜRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Tüketicilerin en etkili denetçiler olduğunu belirten Yılmaz, "Onlardan gelecek her şikayet bizim için çok değerli. 13 binden fazla bayii yurt çapında hizmet veriyor. Yasal düzenlemelere aykırı ve gayriahlaki yollara başvuranları el birliğiyle sektörümüzden temizleyeceğiz. Biz bunu yalnızca fiyat tabelası üzerinden basit bir algı oyunu ya da gayriahlaki bir pazarlama kurnazlığı olarak görmüyoruz. Bu, aynı zamanda göz göre göre tüketicilerimizi kandırarak haksız kazanç elde etme girişimidir. Derhal inceleme başlattık. 13 bin bayii arasında sayısı 3-5 de olsa kimsenin sektörümüze böyle bir leke sürmesine izin vermeyeceğiz. Böyle kötü niyetli istasyon işletmecileri ya kendilerini düzeltecek ve etik şekilde hizmet verecek ya da sektörümüzde kendisine yer bulamayacak." ifadelerini kullandı.

735 BİN LİRAYA KADAR CEZASI VAR

Yılmaz, bir bayinin, dağıtım şirketinin tavsiye ettiği fiyatın üzerinde akaryakıt satması halinde açacakları soruşturma sonucunda 735 bin liraya kadar idari para cezası ödemek zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

EPDK, tabela ve pompa fiyatı birbirini tutmayan akaryakıt bayilerine inceleme başlattı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Mustafa Yılmaz, Akaryakıt, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EPDK, tabela ve pompa fiyatı birbirini tutmayan akaryakıt bayilerine inceleme başlattı - Son Dakika Ekonomi


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