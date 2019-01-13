Epdk Tarafından 28 Lisans Verildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarında 28 lisans verilirken, yine farklı piyasalardaki 12 lisans sona erdirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarında 28 lisans verilirken, yine farklı piyasalardaki 12 lisans sona erdirildi.



EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, elektrik piyasasında 14 üretim, 2 tedarik ve 2 de Organize Sanayi Bölgesi dağıtım lisansı tahsis edilirken, 5 tedarik, 2 üretim lisansı ise sonlandırıldı.



Doğal gaz piyasasında 2 spot LNG ithalat ve 2 spot LNG ihracat lisansı verildi. Doğal gaz piyasasında bir şirketin doğal gaz toptan satış lisansı ve bir şirketin de depolama lisansı sona erdirildi.



Petrol piyasasında 3 dağıtıcı lisansı, bir ihrakiye teslimi lisansı ve bir şirkete de iletim lisansı verildi.



Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında ise bir LPG dağıtıcı lisansı tahsis edilirken, 2 LPG dağıtıcı lisansı ve bir LPG depolama lisansı sonlandırıldı.



Böylece sektörde farklı piyasalarda toplam 28 lisans tahsisi gerçekleşirken, 12 lisans sona erdirilmiş oldu.



EPDK tarafından ayrıca, 2 şirketin de LPG dağıtıcı lisansları iptal edildi.

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