Epdk: "Türkiye'de Bu Yıl 52 Milyar Metreküp Doğalgaz Tüketilecek"

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Ailesine Özel Çay Yapan Girişimci, Türkiye'deki 5 Üreticiden Biri Oldu

"Ben Senin Amcanım, Babana Bunu Söyleme" Deyip 10 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşattı