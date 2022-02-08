Epic Game CEO'su Steam Deck'te Fortnite oynanabilecek mi sorusuna açıklık getirdi! - Son Dakika

Epic Game CEO'su Steam Deck'te Fortnite oynanabilecek mi sorusuna açıklık getirdi!

Epic Game CEO\'su Steam Deck\'te Fortnite oynanabilecek mi sorusuna açıklık getirdi!
Son Güncelleme: 08.02.2022 08:56

Epic Games'in CEO'su Tim Sweeney, önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek Steam Deck ile Easy Anti Cheat uyumluluğunu geliştirme çabalarını sürdürdüğünü, ancak Fortnite'ın Steam Deck'te yer almayacağını söyledi.

Tim Sweeney, 2021'deki Steam Deck'i "Valve'ın inanılmaz bir hamlesi" olarak tanımlaması ve "kullanıcıların yazılım yüklemekte veya seçtiklerinde özgür oldukları bir platform" olduğunu belirtti. Ancak geçtiğimiz günlerde popüler battle royale oyununu Steam Deck'te oynamayı hayal eden kullanıcılar için kötü haberler verdi.

FORTNITE, STEAM DECK'E GELMEYECEK

Fornite, Steam kütüphanesinde yer almamasına rağmen Steam Deck'te oynanabileceğine dair söylentilerin çıkması üzerine CEO Tim Sweeney, konuya açıklık getirdi ve Fortnite'ın Steam Deck için güncelleme planları olmadığını belirtti.

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Twitter'dan Tim Sweeney'e yöneltilen bir soruda, "Hızlı bir soru, Proton/Wine'ı Linux'ta EAC ve BattlEye hile karşıtı ile uyumlu hale getirmek için Fortnite güncelleme planınız var mı?" sorusuna, "Hayır, ancak Steam Deck ile Easy Anti Cheat uyumluluğu en üst düzeye çıkarmak için büyük çaba sarf ediliyor." ifadelerine yer verdi.

Epic Game CEO'su Steam Deck'te Fortnite oynanabilecek mi sorusuna açıklık getirdi!

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Son Dakika Gamegar Epic Game CEO'su Steam Deck'te Fortnite oynanabilecek mi sorusuna açıklık getirdi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Epic Game CEO'su Steam Deck'te Fortnite oynanabilecek mi sorusuna açıklık getirdi! - Son Dakika
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