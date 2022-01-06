Epic Games 110 TL değerindeki oyunu ücretsiz yaptı! - Son Dakika
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Epic Games 110 TL değerindeki oyunu ücretsiz yaptı!

06.01.2022 11:13
Epic Games 110 TL değerindeki oyunu ücretsiz yaptı!

Epic Games Store'un yeni yıla kadar ücretsiz olarak dağıttığı oyunlar sona ererken Epic Games, yeni yılın ilk ücretsiz oyununu açıkladı.

Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Oyuncuların her hafta merakla beklediği oyunlara bu hafta 110 TL değerinde Gods Will Fall eklendi. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu 19:00'da erişime açılacak.

Epic Games'in her hafta olduğu gibi bu hafta da kullanıcılarını boş geçmiyor ve ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Epic Games oyunları erişime açıldı, oyunları ücretsiz olarak Epic Games sayfasından indirip oynayabilirsiniz.

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EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI NELER? EPIC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNLARI

GODS WILL FALL

Tanrıların insanlık üzerindeki eziyetli yönetimi binlerce yıldır devam ediyor. Zulüm ve ıstırap üzerine eğilmiş, her erkek, kadın ve çocuktan adanan bir bağlılık yemini ile kör tapınma ile hizmet edilmesini talep etmektedirler. Tanrıların iradesine boyun eğmeyenlere; yavaş ve acımasız bir ölüm bekliyor.

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Epic Games, Gamegar, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Epic Games 110 TL değerindeki oyunu ücretsiz yaptı! - Son Dakika
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