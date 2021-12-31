Epic Games 15 günlük ücretsiz oyun dağıtımını başlattı! - Son Dakika
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Epic Games 15 günlük ücretsiz oyun dağıtımını başlattı!

31.12.2021 13:27

Epic Games, yeni yıla kadar her gün ücretsiz oyun vereceği serüvenini başlattı ve ilk oyun 50 TL değerindeki Shenmue 3 oldu. Yeni oyunlar yayınlandıkça listeler güncellenecektir.

Geçtiğimiz günlerde Epic Games'in vereceği ilk oyun hakkında Shenmue 3 oyununun söylentileri yayılmıştı ve bu söylentilerin de doğruluğu bu sayede kanıtlanmış oldu. Epic Games, kullanıcılarına her gün saat 19:00'da gizemli oyununu indirime sunacak.

Epic Games, bu güne kadar kullanıcılarına ücretsiz oyunlar vermeye devam etmekteydi. Her hafta Perşembe günü kullanıcılarına bir veya daha fazla oyunu ücretsiz olarak sunmaktaydı. Yeni yıla özel olarak yıl sonuna kadar tüm kullanıcılarına her gün ücretsiz oyun verecek. Oyunlar geldikçe liste güncellenecektir.

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EPIC GAMES GİZEMLİ OYUNLAR LİSTESİ

  • Shenmue 3 - 16 Aralık
  • Neon Abyss - 17 Aralık
  • Remnant: From The Ashes - 18 Aralık
  • The Vanishing of Ethan Carter - 19 Aralık
  • Loop Hero - 20 Aralık
  • Second Extinction- 21 Aralık
  • Mutant Year Zero: Road to Eden - 22 Aralık
  • Vampyr - 23 Aralık
  • Pathfinder Kingmaker- 24 Aralık
  • PREY - 25 Aralık
  • Control - 26 Aralık
  • Mage of Mystralia - 27 Aralık
  • Moving Out - 28 Aralık
  • Salt and Sanctuary - 29 Aralık
  • Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration - 30 Aralık
  • Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition - 30 Aralık
  • Tomb Raider Game of the Year Edition - 30 Aralık
YORUMLAR
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Son Dakika Gamegar Epic Games 15 günlük ücretsiz oyun dağıtımını başlattı! - Son Dakika


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