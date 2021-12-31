Epic Games 15 günlük ücretsiz oyun dağıtımını başlattı!

Geçtiğimiz günlerde Epic Games'in vereceği ilk oyun hakkında Shenmue 3 oyununun söylentileri yayılmıştı ve bu söylentilerin de doğruluğu bu sayede kanıtlanmış oldu. Epic Games, kullanıcılarına her gün saat 19:00'da gizemli oyununu indirime sunacak.

Epic Games, bu güne kadar kullanıcılarına ücretsiz oyunlar vermeye devam etmekteydi. Her hafta Perşembe günü kullanıcılarına bir veya daha fazla oyunu ücretsiz olarak sunmaktaydı. Yeni yıla özel olarak yıl sonuna kadar tüm kullanıcılarına her gün ücretsiz oyun verecek. Oyunlar geldikçe liste güncellenecektir.

EPIC GAMES GİZEMLİ OYUNLAR LİSTESİ