Epic Games 184 TL değerinde 3 bedava oyun veriyor! - Son Dakika
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Epic Games 184 TL değerinde 3 bedava oyun veriyor!

05.07.2022 08:20

Epic Games Store bedava oyunlar listesinde bu hafta toplam değerleri 184 TL olan birbirinden keyifli 3 oyun yer alıyor! 184 TL'lik 3 oyun 7 Temmuz'a kadar bedava!

Platformda bulundurduğu oyun sayısını ve çeşidini her gün artıran, özel oyunları ve Fortnite gibi dev markaları ile oyuncuları kendine çeken Epic Games'in yaptığı en popüler hamlelerden biri ise dağıttığı ücretsiz oyunlar. Her hafta ücretsiz olarak dağıttığı oyunlar ile oyuncuları mutlu eden, kimi zaman devasa yapımları ücretsiz hale getiren Epic Games bu hafta da 3 yeni oyunu ücretsiz şekilde oyunculara sundu. Toplam değerleri 184 TL olan bu 3 yapım 7 Temmuz saat 18.00'e kadar ücretsiz olarak Epic Games Store'da yer alacak. Gelin hep birlikte çeşitli türlerde oldukça keyifli bu 3 oyuna hep birlikte göz atalım.

Geneforge 1 - Mutagen

Epic Games 184 TL değerinde 3 bedava oyun veriyor!

Epic Games Store'un bu haftaki bedava listesinde yer alan ilk yapım 33 TL'lik satış fiyatı ile Geneforge 1 - Mutagen. Geçtiğimiz yıl çıkış yapmış bağımsız etiketli bu yapım fantastik RYO oyunu olarak karşımıza çıkıyor. İzometrik bakış açısınsa sahip Geneforge 1 - Mutagen, uzaylı topraklarında benzersiz ve açık uçlu bir macera vaat ediyor.

Hood: Outlaws & Legends

Epic Games 184 TL değerinde 3 bedava oyun veriyor!

Listedeki 2. oyun olan Hood: Outlaws & Legends ise normalde 109 TL'lik bir satış fiyatına sahip. Çıktığı dönemde özellikle yayın platformlarında oldukça popüler olan PvPvE tarzdaki bu yapımda orta çağ dönemine konuk oluyoruz. Rakip çeteleri alt edip hazineleri yağmaladığımız bu yapımda oyuncular oyunun gizlilik elementlerini kullanarak ilerlemekte veya gürültü çıkarıp silahlarını konuşturmakta özgür.

Iratus: Lord of the Dead

Epic Games 184 TL değerinde 3 bedava oyun veriyor!

Listenin 3. ve son oyunu ise Iratus: Lord of the Dead. 42 TL'lik fiyat etiketine sahip bu yapım ise yine bir Rol Yapma Oyunu. Sıra Tabanlı Savaş ve Rogue-like mekaniklere sahip bu yapımda amaç ise ölü ordusuna önderlik ederek fani diyarlara ölümü getirmek.

Bedava süreci 7 Temmuz'da sona erecek bu yapımlardan sonra ise listede Killing Floor 2 ve Ancient Enemy yer alacak. Listedeki oyunları süre dolmadan kütüphanenize eklemeyi ve bu oyunlara süresiz olarak sahip olmayı unutmayın.

Kaynak: SaveButonu
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Son Dakika Gamegar Epic Games 184 TL değerinde 3 bedava oyun veriyor! - Son Dakika


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