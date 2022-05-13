Epic Games, 225 TL değerindeki oyunları ücretsiz yaptı - Son Dakika

Epic Games Store geçen hafta 33 TL'lik Terraforming Mars oyununu ücretsiz yapmıştı. Bu hafta 25 TL değerindeki Jotun: Valhalla Edition ile 200 TL'lik Prey oyunları bedava oldu.

Thunder Lotus tarafından geliştirilen ve yayınlanan Jotun, İskandinav mitolojisinde geçen elle çizilmiş aksiyon keşif oyunu. Öte yandan, Bethesda Softworks'un yayınladığı aksiyon ve macera türündeki Prey, 2032'de ayın yörüngesinde bulunan Talos I uzay istasyonunda geçiyor. Her iki oyun da 1 haftalığına ücretsiz.

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Epic Games, 225 TL'lik iki ücretsiz oyun veriyor

1) Jotun: Valhalla Edition

Aksiyon ve macera türündeki Jotun: Valhalla Edition, kumanda ile oynanabiliyor. Oyun, 19 Mayıs saat 18: 00'a kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz indirilebiliyor. Bir defa kitaplığınıza eklediğinizde ömür boyu sizde kalacağını da belirtelim.

Epic Games oyunun konusunu şöyle açıklıyor:

"Jotun'da, utandırıcı bir ölümle hayatı son bulan ve Valhalla'ya girmek için Tanrılara kendini kanıtlaması gereken bir Viking savaşçısı olan Thora'yı oynuyorsunuz. Dev İskandinav doğa güçleri Jotun'u serbest bırakacak kehanetleri bulmak için İskandinav Arafı'nın engin bölgelerini keşfedin. Sadece büyük ikili baltanızı, Tanrıların kutsamalarını ve yeteneklerini kullanarak savaşın!"

Sistem GereksinimleriMinimumÖnerilen İşletim SistemiWindows 7Windows 7İşlemci1,8 GHz işlemci3,5 GHz işlemciDepolama8 GB8 GBBellek4 GB RAM8 GB RAMEkran kartıEn az 256 MB video belleği olan DirectX 10 uyumlu grafik kartıEn az 1 GB video belleği olan DirectX 10 uyumlu grafik kartıDirectXSürüm 10Sürüm 10

2) Prey

Tek oyunculu mod ile oynanan Prey aksiyon, macera ve nişancı türlerinde. Normalde 200 TL'ye satılan oyun Epic Games Store üzerinden 19 Mayıs saat 18: 00'a kadar ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Epic Games oyunu şöyle özetliyor:

"Uzay istasyonu saldırgan uzaylılar tarafından işgal edildi ve senin peşine düştüler. Talos I'in ve kendi geçmişinin karanlık sırlarını açığa çıkarırken istasyonda bulduğun aletleri, aklını, silahları ve akıllara durgunluk veren yetenekleri kullanarak hayatta kalmalısın. Talos I'in ve istasyondaki herkesin kaderi senin ellerinde."