Epic Games 28 Aralık'taki ücretsiz oyunu açıklandı

Epic Games, ücretsiz oyunlarla kullanıcılarının yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Epic Games'in 16 Aralık tarihinde başlattığı gizemli oyunlar yılbaşı sonuna kadar toplamda 15 adet birbirinden farklı oyunları Epic Games kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyor.

Oyuncular tarafından merak edilen Epic Games 28 Aralık ücretsiz oyunu 70,00 TL değerindeki Moving Out oldu. Oyunu 29 Aralık 19:00'a kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

EPIC GAMES 28 ARALIK ÜCRETSİZ OYUN

MOVING OUT

Moving Out, "couch co-op" a yeni bir anlam katan gülünç, fizik tabanlı bir hareket etme simülatörüdür! Yeni sertifikalı bir Mobilya Düzenleme ve Yer Değiştirme Teknisyeni olarak, yoğun Packmore kasabasının her yerine taşınma işlerini üstleneceksiniz.

Mobilyada heyecan verici bir kariyere hazır mısınız? Yeni sertifikalı bir Mobilya Düzenleme ve Yer Değiştirme Teknisyeni olarak, yoğun Packmore kasabasının her yerine taşınma işlerini üstleneceksiniz. Smooth Moves en büyük nakliye şirketi olmayabilir, ancak bu meşgul alıcılar ekibi için çok tehlikeli veya garip bir görev yoktur. Yeni zirvelere çıkmak için işinizi büyütün, renkli özelleştirilebilir karakterler edinin ve şehrinizi mobilya tehlikesinden kurtarın!