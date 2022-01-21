Her hafta bir bedava oyun dağıtan Epic Games, bu hafta 31 TL değerindeki Relicta'yı hediye ediyor.
Manyetizma ile yer çekimini yaratıcı bir şekilde bir araya getirmen gereken birinci şahıs, fizik temelli bir bulmaca oyunu olan Relicta'nın Steam'deki satış fiyatı 89 TL.
Epic Games'in kampanyasına Relicta'yı 27 Ocak 19: 00'a kadar ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Sistem Gereksinimleri;
MİNİMUM:
İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
İşlemci: Core i3/ Athlon 64 X2 6400
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560/ ATI Radeon HD 5770
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 12 GB kullanılabilir alan
ÖNERİLEN:
İşletim Sistemi: Win 7 64bit/ Win 8.1 64-bit/ Windows 10
İşlemci: Core i7/ A8-3870K or above
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970/ ATI Radeon R9 280 or above
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 12 GB kullanılabilir alan
Son Dakika › Teknoloji › Epic Games 31 TL Değerideki Oyunu Hediye Ediyor - Son Dakika