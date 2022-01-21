Epic Games 31 TL Değerideki Oyunu Hediye Ediyor - Son Dakika

Her hafta bir bedava oyun dağıtan Epic Games, bu hafta 31 TL değerindeki Relicta'yı hediye ediyor.

Manyetizma ile yer çekimini yaratıcı bir şekilde bir araya getirmen gereken birinci şahıs, fizik temelli bir bulmaca oyunu olan Relicta'nın Steam'deki satış fiyatı 89 TL.

Epic Games'in kampanyasına Relicta'yı 27 Ocak 19: 00'a kadar ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Sistem Gereksinimleri;

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Core i3/ Athlon 64 X2 6400

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560/ ATI Radeon HD 5770

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Win 7 64bit/ Win 8.1 64-bit/ Windows 10

İşlemci: Core i7/ A8-3870K or above

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970/ ATI Radeon R9 280 or above

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan