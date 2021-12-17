Epic Games 60 TL Değerindeki Kuponu Geri Getirdi - Son Dakika

İlk çıktığında Steam'e rakip olamaz denilen Epic Games, ücretsiz oyun kampanyalarıyla ve yaptığı indirimlerle birlikte artık bütün oyuncuların bildiği ve kullandığı bir dijital oyun satış platformu haline gelmiş durumda.

Epic Games Store, bu kampanyalarını sadece açılışa özel tutmayarak sürdürmeye devam ediyor. Şu an birçok oyun Epic Games'te 6 Ocak 2022 tarihine kadar indirime girmiş durumda. İndirime giren oyunlara ve ek paketlere bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

60 TL Değerinde Kupon

Epic Games, oyunlara indirim yapmanın yanı sıra oyunculara tüm oyunlarda geçerli 60 TL değerinde kupon veriyor. Bu bağlantıya tıklayarak da hediye kuponunuzu alabilirsiniz.

İndimde Öne Çıkan Oyunlar

Battlefield 2042 - 277.19 TL (%34 indirim)

Alan Wake Remastered - 39.20 TL (%20 indirim)

Assassin's Creed Valhalla - 134.50 TL (%50 indirim)

Mafia Trilogy - 187 TL (%50 indirim)

Red Dead Redemption 2 - 149.50 TL (%50 indirim)

Horizon Zero Dawn Complete Edition - 137.50 TL (%50 indirim)

Cyberpunk 2077 - 124.50 TL (%50 indirim)

Hitman 3 - 104 TL (%60 indirim)

Days Gone - 167.40 (%40 indirim)