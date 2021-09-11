Epic Games Apple davasında iki taraf da yaptırımlarla karşılaştı

Epic Games'in Fortnite oyunu için iOS platformunda Apple'ın ödeme yöntemine ek olarak kendi ödeme yöntemini yerleştirmesi sonrası Apple, Fortnite'ı iOS mağazasından kaldırdı. Bundan dolayı Epic Games Apple'ı mahkemeye verdi. California Kuzey Bölge Mahkemesi Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, "Fortnite" oyununun yaratıcısı Epic Games'in Apple'a açtığı antitröst davasında Apple'a karşı kalıcı bir ihtiyati tedbir kararı verdi.

YÜZDE 30 KOMİSYON ALIYOR

Söz konusu kararda, Apple'ın şirketlerin uygulamalarında müşterileri, yüzde 30'a kadar komisyon aldığı uygulama içi satın alma sisteminin dışında alternatif ödeme yollarına yönlendiren bağlantılar sağlamalarını engelleyemeyeceği ifade edildi.

APPLE HİSSELERİ YÜZDE 2 DEĞER KAYBETTİ

Kararda, Apple'ın şirketlerin uygulamalara kayıt esnasında edindikleri bilgiler aracılığıyla müşterilerle iletişim kurmalarını yasaklayamayacağı da belirtildi. Kararın ardından Apple'ın hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

UYGULAMA MARKETLERDEN KALDIRILDI

Epic Games, "Fortnite" oyununun iOS ve Android sürümlerine Apple ve Google'ın uygulama için ödeme sistemlerine alternatif bir ödeme altyapısı sunmuştu. Epic Games'in alternatif ödeme altyapısı ile Apple ve Google'ın kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle, uygulama marketlerinden kaldırılmıştı.

UYGULAMALARDAN KESİNTİ YAPILMIYOR

Mahkemenin yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, Epic Games'in Apple'a karşı 10 ayrı münferit iddiasından sadece birini haklı buldu. Apple'ın açtığı karşı davalardan da sadece biri haklı bulundu.

Epic Games'in haklı çıktığı tek karar sonucu, 9 Aralık itibarıyla iOS mağazasında uygulaması bulunan geliştiriciler Apple'ın ödeme yöntemi haricinde farklı ödeme yöntemleri için buton veya bağlantı ekleyebilecekler ve Apple bu adımları kısıtlayamayacak. Daha önceden sadece Apple'ın ödeme yöntemi kullanılıyordu ve Apple buradan yüzde 30 oranında pay alıyordu. Mahkeme kararına göre, harici ödeme yöntemi ekleyen uygulamalardan Apple artık kesinti yapamayacak.

DİREKT ÖDEME YÖNTEMLERİNİN YÜZDE 30'U APPLE'A AİT

Öte yandan, dava maddelerinden çoğunu Apple kazanırken, mahkeme Epic'in iOS mağazasındaki Fortnite V-Bucks satışları için kendi ödeme yöntemini kullanmasıyla yüzde 30 pay ödemekten kaçındığına ve iki taraf arasındaki sözleşmeyi ihlal ettiğine hükmetti. Bundan dolayı, Epic Games'in 2020'nin Ağustos ve Ekim ayları arasında yüzde 30 paydan kaçınarak kazandığı yaklaşık 12 milyon doların yüzde 30'unu Apple'a geri ödemesine karar verildi. Ek olarak, bu tarihten sonra yine direkt ödeme yöntemi ile kazanılan paranın yüzde 30'unu da Apple'a ödemesine hükmedildi.

"KARAR HİÇ KİMSENİN YARARINA DEĞİL"

Epic-Apple davası yargıcı ayrıca Epic Games'in, Apple'ın tüketicileri iOS ekosisteminde tutma girişimlerinin rekabete aykırı olduğu yönündeki iddiasını reddetti.

Epic Games CEO'su Tim Sweeney, Twitter'dan yayımladığı mesajda mahkeme kararından memnun olmadığını belirterek, "Bugün çıkan karar ne geliştiricilerin ne de tüketicilerin yararına. Epic bir milyar tüketici adına uygulama mağazaları ve uygulama içi ödeme yöntemleri arasında adil rekabet olması için savaşıyor" dedi.