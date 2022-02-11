Epic Games, Bu Hafta 109 TL Değerindeki Oyunu Ücretsiz Yaptı - Son Dakika

Epic Games Store her hafta ücretsiz oyun vermeyi sürdürüyor. Bu hafta 109 TL değerindeki Aksiyon - Rol Yapma oyunu Windbound ücretsiz oldu.

109 TL Değerindeki Oyun Ücretsiz Oldu

Windbound, 5 Lives Studios tarafından geliştirildi ve Deep Silver tarafından yayınlanarak Ağustos 2020'de çıkış yaptı. Oyun Epic Games'te 1 haftalığına ücretsiz oldu. Bu bağlantıya tıklayarak oyunun mağaza sayfasına ulaşabilir ve kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Haritalarda yer almayan küçük bir adaya düştüğümüz bu oyunda yanımıza üç şey alma gibi bir lüksümüz bulunmuyor. Oyunda adaya alışıyor, keşfediyor ve denizlere açılarak kendimizi geliştiriyoruz.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10/7/8/8.1/Vista (64 bit)

İşlemci: 2.4ghz Intel Core 2 Duo or equivalent

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4600, NVIDIA GeForce GTX 630, Radeon HD 5670

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10/7/8/8.1/Vista (64 bit)

İşlemci: 2.66GHz Intel Core i7

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 5200, NVIDIA GeForce GTX 750, Radeon HD 7800

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan