Epic Games Bu hafta 3 farklı hediye veriyor, Peki haftaya ne verecek? - Son Dakika
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Epic Games Bu hafta 3 farklı hediye veriyor, Peki haftaya ne verecek?

04.03.2022 03:26
Epic Games Bu hafta 3 farklı hediye veriyor, Peki haftaya ne verecek?

Epic Games Store'da bu haftanın ücretsiz oyunlarının indirmeye sunulmasıyla haftaya verilecek ücretsiz oyun belli oldu.

Epic Games'in her hafta ücretsiz bir oyun vermesine alışık olmamıza rağmen her seferinde merakla kontrol ediyoruz. Bu hafta iki oyun ve bir oyun paketi olmak üzere üç farklı ücretsiz içerik erişime açıldı.

Epic Games Store'da bu haftanın ücretsiz olan oyunları

Epic Games Bu hafta 3 farklı hediye veriyor, Peki haftaya ne verecek?

Black Widow: Recharged

Centipede: Recharged

Epic Slayer Kiti

10 Mart TSİ 19: 00'a kadar yukarıdaki bağlantılara tıklayarak mağaza sayfasına gidebilir ve içerikleri kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Epic Games Store haftaya hangi oyunu verecek?

Önümüzdeki hafta Epic Games Store'da ücretsiz olacak oyun daha önce ücretsiz olan şehir kurma simülasyonu Cities: Skylines olacak. Eğer önceki kampanyada kütüphanenize ekleme şansı yakalayamadıysanız satış fiyatı 49 TL olan bu oyunu 10 - 17 Mart tarihleri arasında ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz.

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Epic Games Bu hafta 3 farklı hediye veriyor, Peki haftaya ne verecek? - Son Dakika


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