Epic Games Bu Hafta Hangi Oyunları Ücretsiz Veriyor? - Son Dakika
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Epic Games Bu Hafta Hangi Oyunları Ücretsiz Veriyor?

Epic Games Bu Hafta Hangi Oyunları Ücretsiz Veriyor?

23.06.2023 08:15

Epic Games, her hafta Perşembe günü saat 19.00'da kullanıcılarına ücretsiz oyunlar veriyor. Bu hafta verilen ücretsiz oyunlar arasında Dungeons & Dragons strateji yönetim oyunu Idle Champions of the Forgotten Realms ve atmosferik avlanma oyunu theHunter: Call of the Wild bulunuyor.

Ücretsiz oyunlar ile oyuncu dostu olan Epic Games, her hafta Perşembe günü kullanıcılarına saat 19.00'da ücretsiz oyunlar vermektedir.

EPIC GAMES BU HAFTA HANGİ OYUN ÜCRETSİZ

Idle Champions of the Forgotten Realms

Idle Champions of the Forgotten Realms, D&D çoklu evrenindeki karakterleri büyük bir macerada birleştiren bir Dungeons & Dragons strateji yönetim oyunudur.

theHunter: Call of the Wild

Bu gerçekçi ve görsel olarak nefes kesici açık dünyada benzeri olmayan atmosferik bir avlanma oyununu deneyimleyin. Kendinizi atmosferik tek oyunculu kampanyaya kaptırın veya en iyi avlanma deneyimini arkadaşlarınızla paylaşın.

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Epic Games, Teknoloji, Son Dakika

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