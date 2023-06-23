Epic Games Bu Hafta Hangi Oyunları Ücretsiz Veriyor?

Ücretsiz oyunlar ile oyuncu dostu olan Epic Games, her hafta Perşembe günü kullanıcılarına saat 19.00'da ücretsiz oyunlar vermektedir.
Idle Champions of the Forgotten Realms
Idle Champions of the Forgotten Realms, D&D çoklu evrenindeki karakterleri büyük bir macerada birleştiren bir Dungeons & Dragons strateji yönetim oyunudur.
Bu gerçekçi ve görsel olarak nefes kesici açık dünyada benzeri olmayan atmosferik bir avlanma oyununu deneyimleyin. Kendinizi atmosferik tek oyunculu kampanyaya kaptırın veya en iyi avlanma deneyimini arkadaşlarınızla paylaşın.
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