Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyunlarını açıkladı! - Son Dakika
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Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyunlarını açıkladı!

30.06.2022 19:53
Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyunlarını açıkladı!

Epic Games ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta paylaşılan 3 oyunun toplam değeri ise tam 184 TL.

Epic Games Store uzun bir süredir kullanıcılarına ücretsiz oyun veriyor. Hatta bazen bu yapımlar AAA kalitede olabiliyor. Yani oldukça pahalı oyunları kütüphanenize bedelsiz eklemenize olanak sağlıyor. Bugün de bu haftanın yapımları belli oldu.

184 TL'lik oyun, Epic Games Store'da ücretsiz oldu!

Epic Games, geleneği bozmadı ve bu hafta da ücretsiz oyun verdi. Toplam değeri 184 TL olan bu 3 yapımı da şu anda kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bir kez 0 TL karşılığı satın alma işlemini tamamladıktan sonra oyunlar süresiz olarak sizin olacaktır.

Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyunlarını açıkladı!

Bu haftanın 3 oyunu ise şu şekilde:

Hood: Outlaws & Legends – 109 TL

Geneforge 1 – Mutagen – 33 TL

Iratus: Lord of the Dead – 42 TL

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Geneforge 1 – Mutagen minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64-bit Vista veya üstü

İşlemci: 2 GHz

Bellek: 256 MB RAM

Depolama: 300 MB kullanılabilir alan

Iratus: Lord of the Dead minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 – 64 Bit

İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran kartı: Open GL 3.2+ uyumlu

DirectX sürümü: DirectX 9

Depolama: 3.5 GB kullanılabilir alan

Hood: Outlaws & Legends minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: AMD FX 6300 X6/ Intel Core i5-3570K

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Direct X sürümü: DirectX 12

Ekran kartı: 2 GB VRAM, Radeon HD 7870/ GeForce GTX 660

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Aykut Kocaman yeni sezon planını açıkladı: Bu sezon takım çalıştırmayı ve yorumculuk yapmayı düşünmüyorum Aykut Kocaman yeni sezon planını açıkladı: Bu sezon takım çalıştırmayı ve yorumculuk yapmayı düşünmüyorum
Kaynak: Shiftdelete

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