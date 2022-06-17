Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyununu açıkladı! - Son Dakika
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Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyununu açıkladı!

17.06.2022 19:42
Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyununu açıkladı!

Epic Games ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta paylaşılan oyun ise 31.30 TL değerindeki Supraland oldu.

Epic Games Store uzun bir süredir kullanıcılarına ücretsiz oyun veriyor. Hatta bazen bu yapımlar AAA kalitede olabiliyor. Yani oldukça pahalı oyunları kütüphanenize bedelsiz eklemenize olanak sağlıyor. Bugün de bu haftanın yapımı belli oldu.

31.30 TL'lik oyun, Epic Games Store'da ücretsiz oldu!

Epic Games tarafından bu hafta ücretsiz olarak verilen oyun 31.30 TL değerindeki Supraland. Mağaza üzerinden yapılan paylaşıma göre bu kampanya 23 Haziran akşamı saat 18.00'a kadar devam edecek. O zamana kadar kütüphanesine ekleyenler ise kalıcı olarak sahip olacak.

Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyununu açıkladı!

Supraland, Portal, Zelda ve Metroid'in ortak bir karışımı. Keşfet, bulmacaları çöz, canavarlarla mücadele et, yeni yerlere ulaşmana yardımcı olacak gizli yükseltmeler ve yeni beceriler bularak eğlen. Epic'in geçmiş dönemde verdiği AAA kalite oyunlar arasında yer almıyor olsa da bir şans verilmesini hak ettiğini söyleyelim.

Epic'in ardından Steam de ücretsiz oyun veriyor!

Supraland sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core2Duo 2.66 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

DirectX: DirectX 11

Ekran Kartı: GTX 780

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 6600 veya AMD Ryzen 1600x

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

DirectX: DirectX 11

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060, 3 GB (Eski: NVIDIA GeForce GTX 780, 4 GB) veya AMD RX 580, 4 GB (Eski: AMD R9 290X, 4 GB)

Desteklenen diller:

Metin: İngilizce, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Fince, Fransızca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Brezilya Portekizcesi, Rusça, İspanyolca (İspanya), Türkçe

Seslendirme: İngilizce, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Fince, Fransızca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Brezilya Portekizcesi, Rusça, İspanyolca (İspanya), Türkçe

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Epic Games, Çince, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyununu açıkladı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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