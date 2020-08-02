Epic Games'deki 3 oyunu bedavaya alın ve sonsuza kadar sizin olsun

Ücretsiz oyunları almanız için yapmanız gereken tek şey bir Epic Games hesabı kurmanız. Bu ücretsiz oyunları 6 Ağustos 2020'ye kadar teklif bitmeden alırsanız, sonsuza kadar sizin olur ya da en azından güneş batıdan doğuncaya kadar.

Epic Games Mağazasında Ücretsiz Oyunlar

20XX, Barony ve Superbrothers: Sword & Sworcery EP oyunları verilen üç ücretsiz oyun olarak Mağaza'da yerini aldı. Roguelike türünde maceralara atılmak istiyorsanız, Epic Games Mağazasındaki ücretsiz oyunlar sizi düzinelerce saat eğlendirecek.

Eğer bu oyunları ücretsiz bir şekilde aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.epicgames.com/store/en-US/product/20xx/home (20XX)

https://www.epicgames.com/store/en-US/product/barony/home (Barony)