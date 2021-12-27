Epic Games'in 26 Aralık'taki ücretsiz oyunu açıklandı

Epic Games, ücretsiz oyunlarla kullanıcılarının yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Epic Games'in 16 Aralık tarihinde başlattığı gizemli oyunlar yıl başı sonuna kadar toplamda 15 adet birbirinden farklı oyunları Epic Games kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyor.

Oyuncular tarafından merak edilen Epic Games 26 Aralık ücretsiz oyunu Control oldu. Oyunu 27 Aralık 19:00'a kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

EPIC GAMES 26 ARALIK ÜCRETSİZ OYUN

CONTROL

New York'taki gizli bir büro, dünya dışı bir tehdit tarafından istila edilince, yeni Müdür olarak Control'ü ele almak için başa geçtin.

Remedy Entertainment'ın hazırladığı bu doğaüstü 3. şahıs aksiyon macera oyunu, savaşarak kapsamlı ve tahmin edilemeyen bir dünyada ilerlerken bir yandan da doğaüstü yetenek kombinasyonlarında, özelleştirilebilir ekipmanlarda ve duyarlı ortamlarda ustalaşmanızı gerektiriyor.

Control, Jesse Faden'ın hikâyesini ve onun Müdür rolüne bürünürken sorularına cevap arayışını konu alıyor. Tıpkı Control dünyasının olduğu gibi Jesse'nin yolculuğunda karşılaştığı dostlarının da kendi hikâyeleri var. Jesse diğer Büro ajanlarıyla çalışırken gizli deney ve sırları keşfeder.