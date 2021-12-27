Epic Games'in 26 Aralık'taki ücretsiz oyunu açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Epic Games'in 26 Aralık'taki ücretsiz oyunu açıklandı

27.12.2021 07:42

Epic Games, gizemli oyun kampanyası kapsamında yeni yıla kadar her gün bir ücretsiz oyun dağıtacağını açıklamıştı. Epic Games 26 Aralık ücretsiz oyun açıklandı.

Epic Games, ücretsiz oyunlarla kullanıcılarının yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Epic Games'in 16 Aralık tarihinde başlattığı gizemli oyunlar yıl başı sonuna kadar toplamda 15 adet birbirinden farklı oyunları Epic Games kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyor.

Oyuncular tarafından merak edilen Epic Games 26 Aralık ücretsiz oyunu Control oldu. Oyunu 27 Aralık 19:00'a kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

EPIC GAMES 26 ARALIK ÜCRETSİZ OYUN

CONTROL

New York'taki gizli bir büro, dünya dışı bir tehdit tarafından istila edilince, yeni Müdür olarak Control'ü ele almak için başa geçtin.

Remedy Entertainment'ın hazırladığı bu doğaüstü 3. şahıs aksiyon macera oyunu, savaşarak kapsamlı ve tahmin edilemeyen bir dünyada ilerlerken bir yandan da doğaüstü yetenek kombinasyonlarında, özelleştirilebilir ekipmanlarda ve duyarlı ortamlarda ustalaşmanızı gerektiriyor.

Control, Jesse Faden'ın hikâyesini ve onun Müdür rolüne bürünürken sorularına cevap arayışını konu alıyor. Tıpkı Control dünyasının olduğu gibi Jesse'nin yolculuğunda karşılaştığı dostlarının da kendi hikâyeleri var. Jesse diğer Büro ajanlarıyla çalışırken gizli deney ve sırları keşfeder.

YORUMLAR
500

Epic Games, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Epic Games'in 26 Aralık'taki ücretsiz oyunu açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
08:52 Yerel seçim öncesi zaman daralıyor! İmamoğlu'nun önünde 3 seçenek var, haftaya kararını açıklayacak
08:47 Yerel seçim öncesi zaman daralıyor! İmamoğlu'nun önünde 3 seçenek var, haftaya kararını açıklayacak
08:46 Sanatçı Gökhan Sezen kısmi felç geçirdi
08:41 Ünlü sanatçı Gökhan Sezen, kısmi felç geçirdi
05:26 20 üniversiteye yeni rektör atandı
05:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 20 üniversiteye yeni rektör atandı
03:37 PMYO'ya 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımı ilan edildi
03:35 Polis Meslek Yüksekokullarına 2.500 öğrenci alınacak! İşte başvuru tarihleri ve şartlar
00:30 Gece yarısı akaryakıta zam! Motorinin litresi 36 lirayı aştı
00:25 Gece yarısı akaryakıta zam! Motorinin litre fiyatı 1 lira 7 kuruş arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2023 09:15:11. #1.11#
SON DAKİKA: Epic Games'in 26 Aralık'taki ücretsiz oyunu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement