Epic Games'in 27 Aralık'taki ücretsiz oyunu açıklandı - Son Dakika
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Epic Games'in 27 Aralık'taki ücretsiz oyunu açıklandı

28.12.2021 08:06

Epic Games, gizemli oyun kampanyası kapsamında yeni yıla kadar her gün bir ücretsiz oyun dağıtacağını açıklamıştı. Epic Games'in 27 Aralık'taki ücretsiz oyun açıklandı.

Epic Games, ücretsiz oyunlarla kullanıcılarının yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Epic Games'in 16 Aralık tarihinde başlattığı gizemli oyunlar yıl başı sonuna kadar toplamda 15 adet birbirinden farklı oyunları Epic Games kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyor.

Oyuncular tarafından merak edilen Epic Games 27 Aralık ücretsiz oyunu 33,00 TL değerindeki Mages of Mystralia oldu. Oyunu 28 Aralık 19:00'a kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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EPIC GAMES 27 ARALIK ÜCRETSİZ OYUN

MAGES OF MYSTRALIA

Mages of Mystralia, Kanadalı stüdyo Borealys Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan ve 2017'de Nintendo Switch sürümüyle 2019'da piyasaya sürülen bir aksiyon-macera video oyunudur.

Sihir dünyasında, zihniniz en büyük silahınızdır. Mystralia krallığında düşmanlarla savaşmak, tehlikeli arazilerde gezinmek ve geçmişteki yanlışları düzeltmek için büyünün yollarını öğrenin ve kendi büyülerinizi tasarlayın.

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Epic Games, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Epic Games'in 27 Aralık'taki ücretsiz oyunu açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Epic Games'in 27 Aralık'taki ücretsiz oyunu açıklandı - Son Dakika
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