Epic Games'in 298 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz? - Son Dakika
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Epic Games'in 298 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Son Güncelleme: 15.04.2022 09:05

Epic Games her hafta olduğu gibi kullanıcılarınca ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu hafta kullanıcılarına 298 TL değerinde iki adet ücretsiz oyun veren Epic Games Store, kullanıcılarının yüzünü güldürmeyi başardı. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Popüler tek oyunculu uzay strateji oyunu XCOM 2 oyununu kullanıcılarına ücretsiz olarak veriyor. Epic Games'in bu haftaki oyunları kullanıcıların yüzünü güldürdü. 14 Nisan ve 21 Nisan tarihleri arasında iki adet ücretsiz oyunu kullanıcılarına verdi. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Epic Games'in bir sonraki hafta (21-28 Nisan) tarihleri arasındaki oyunları da açıklandı. Epic Games kullanıcılarına 21 Nisan'dan itibaren etkin olacak korku oyunu Amnesia: Rebirth ve aksiyon macera oyunu Riverbond'u ücretsiz olarak verecek.

EPIC GAMES 14 – 21 NİSAN ÜCRETSİZ OYUNLARI

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INSURMOUNTABLE

Insurmountable, oyuncuların dev dağları aştığı, ölümlerin kalıcı olduğu bir macera roguelike oyunu. Yöntemsel olarak oluşturulan çevreler sayesinde hiçbir iki tırmanış birbirine benzemeyecek. Hayati değerlerinin kritik aralığa düşmemesine dikkat ederek tırmanıcının hayatta kalmasını sağla.

XCOM 2

Dünyayı uzaylılar yönetiyor ancak şeytani planlarını gizliyorlar. Bir gerilla kuvvetinin lideri olarak, uzaylı tehdidini yok etmek ve insan ırkını kurtarmak için küresel bir direniş başlatmalısın.

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Epic Games, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Epic Games'in 298 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Epic Games'in 298 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz? - Son Dakika
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