Epic Games'in 58 TL değerindeki 2 Haziran gizemli oyunu açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyuncu ücretsiz? - Son Dakika
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Epic Games'in 58 TL değerindeki 2 Haziran gizemli oyunu açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyuncu ücretsiz?

02.06.2022 19:00
Epic Games'in 58 TL değerindeki 2 Haziran gizemli oyunu açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyuncu ücretsiz?

Epic Games her hafta olduğu gibi kullanıcılarına ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu hafta kullanıcılarına 58TL değerinde ücretsiz oyun veren Epic Games, gizemli oyununu açıkladı. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyunlar ücretsiz? Epic Games hangi oyunları ücretsiz verecek?

Wolfenstein®: The New Order, birinci şahıs nişancı türünü yaratan seriyi yeniden canlandırıyor. Alternatif bir 1960'lar döneminde geçen bu oyunda, bildiğimiz tarihi çarpık bir şekilde değiştiren tanıdık bir düşman tarafından yönetilen sıra dışı bir dünyayı keşfet.

Epic Games'in bir sonraki oyunu "Gizemli Oyun" olarak Epic Games Store'da belirdi. 9 Haziran'da erişime açılacak Epic Games'in gizemli oyununun arkasında ne olduğu oyuncular tarafından merak ediliyor.

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EPIC GAMES 2 - 9 HAZİRANÜCRETSİZ OYUNLARI

Wolfenstein: The New Order

Heyecanlı, sinematik ve id Software'in id Tech® 5 motoruyla çarpıcı ayrıntılar eklenerek işlenen Wolfenstein, oyuncuları Nazi savaş makinesini yerle bir etmeye yönelik kişisel bir görev için Avrupa'ya götürüyor. Direniş savaşçılarından oluşan küçük bir grubun yardımıyla, düşmanın en korunaklı tesislerine sız, yüksek teknoloji kullanan Nazi alaylarıyla savaş ve dünyayı ve daha fazlasını fetheden süper silahların kontrolünü ele geçir.

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Wolfenstein, Epic Games, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Epic Games'in 58 TL değerindeki 2 Haziran gizemli oyunu açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyuncu ücretsiz? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Epic Games'in 58 TL değerindeki 2 Haziran gizemli oyunu açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyuncu ücretsiz? - Son Dakika
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