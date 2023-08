Epic Games'in 58 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı

Epic Games'in 7 Nisan tarihinde kullanıcılarına verdiği ücretsiz oyunlar arasında atmosferik, gizem ve dedektif oyunu The Vanishing of Ethan Carter'ı ücretsiz olarak veriyor.

EPIC GAMES BU HAFTA HANGİ OYUN ÜCRETSİZ

Epic Games'in bir sonraki hafta (15-22 Nisan) tarihleri arasındaki oyunları da açıklandı. Epic Games kullanıcılarına 15 Nisan'dan itibaren etkin olacak macera strateji oyunu Insurmountable ve sıra tabanlı taktik oyunu XCOM 2'yi kullanıcılarına ücretsiz olarak verek.

EPIC GAMES 7 – 14 NİSAN ÜCRETSİZ OYUNLARI

Rogue Legacy

Herkesin kahraman olabileceği, kalıtımsal rogue-"LITE" oyunu. Her öldüğünde senin yerine farklı bir çocuğun geçecek. Bir çocuk renk körü, diğeri vertigo hastası bir cüce olabilir. Fakat sorun yok, çünkü hiç kimse mükemmel değildir ve sen de başarılı olmak zorunda değilsin.

The Vanishing of Ethan Carter

The Vanishing of Ethan Carter keşiflere dayalı, birinci şahıs bir gizem oyunudur. Esrarengiz dedektif Paul Prospero olarak, Ethan'ın kayboluşunun ve ailesinin akıbetinin ardında yatan gerçeği keşfedeceksin.