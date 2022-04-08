Epic Games'in 58 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı - Son Dakika
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Epic Games'in 58 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı

11.04.2022 10:41

Epic Games her hafta olduğu gibi kullanıcılarınca ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu hafta kullanıcılarına 58 TL değerinde iki adet ücretsiz oyun veren Epic Games Store, verdiği bağımsız oyunlar ile oyunculara farklı deneyimler sunuyor.

Epic Games'in 7 Nisan tarihinde kullanıcılarına verdiği ücretsiz oyunlar arasında atmosferik, gizem ve dedektif oyunu The Vanishing of Ethan Carter'ı ücretsiz olarak veriyor.

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EPIC GAMES BU HAFTA HANGİ OYUN ÜCRETSİZ

Epic Games'in bir sonraki hafta (15-22 Nisan) tarihleri arasındaki oyunları da açıklandı. Epic Games kullanıcılarına 15 Nisan'dan itibaren etkin olacak macera strateji oyunu Insurmountable ve sıra tabanlı taktik oyunu XCOM 2'yi kullanıcılarına ücretsiz olarak verek.

EPIC GAMES 7 – 14 NİSAN ÜCRETSİZ OYUNLARI

Rogue Legacy

Herkesin kahraman olabileceği, kalıtımsal rogue-"LITE" oyunu. Her öldüğünde senin yerine farklı bir çocuğun geçecek. Bir çocuk renk körü, diğeri vertigo hastası bir cüce olabilir. Fakat sorun yok, çünkü hiç kimse mükemmel değildir ve sen de başarılı olmak zorunda değilsin.

The Vanishing of Ethan Carter

The Vanishing of Ethan Carter keşiflere dayalı, birinci şahıs bir gizem oyunudur. Esrarengiz dedektif Paul Prospero olarak, Ethan'ın kayboluşunun ve ailesinin akıbetinin ardında yatan gerçeği keşfedeceksin.

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Epic Games, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Epic Games'in 58 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Epic Games'in 58 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı - Son Dakika
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