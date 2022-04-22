Epic Games\'in 88 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı! Epic Games bu hafta oyun ücretsiz?

Amnesia serisinin son oyunu bu hafta Epic Games tarafından kullanıcılarına ücretsiz olarak veriliyor. Nefesini tutmak zorundasın. Yaratık çok yaklaştı. Tek amacı ise senin korkundan faydalanmak. Bu yüzden karanlıkta çömeliyorsun, artan korkuna engel olmaya ve içindeki sesi susturmaya çalışıyorsun. 22 Nisan 28 Nisan tarihleri arasındaki iki adet ücretsiz oyun kullanıcılarına verildi. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Epic Games'in bir sonraki hafta (28 Nisan – 5 Mayıs) tarihleri arasındaki oyunları da açıklandı. Epic Games kullanıcılarına 28 Nisan'dan itibaren etkin olacak açık dünya komedi macera oyunu Just Die Already ve Pradigm'i ücretsiz olarak verecek.

EPIC GAMES BU HAFTA HANGİ OYUN ÜCRETSİZ

Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği Amnesia ve Riverbond oyunlarını 28 Nisan saat 17.00'ye kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

EPIC GAMES 21-28 NİSAN ÜCRETSİZ OYUNLARI

Amnesia: Rebirth

İkonik Amnesia serisinin yaratıcılarından, karanlığın derinliklerine inen yeni yolculuk Amnesia: Rebirth. İnsanın tahammül sınırlarını keşfeden, kimsesizliğin ve ümitsizliğin hâkim olduğu, yürek parçalayan bir yolculuk.

Riverbond

Riverbond, nefes kesici bir voksel dünyasında geçen 1 ila 4 oyuncu için eğlenceli ve çılgın bir eşli macera oyunudur. Görevleri tamamlamak, sevimli düşmanlarla savaşmak ve her şeyi küçük küpler halinde parçalamak için kahramanca bir yolculuğa çıkın!