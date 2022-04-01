Epic Games'in 375 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı - Son Dakika
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Epic Games'in 375 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı

01.04.2022 08:32

Epic Games her hafta olduğu gibi kullanıcılarınca ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu hafta kullanıcılarına 375 TL değerinde iki adet ücretsiz oyun veren Epic Games Store, kullanıcılarının yüzünü güldürmeyi başardı.

Popüler aksiyon-strateji oyunu ve Rogue-lite oyununu kullanıcılarına ücretsiz olarak veriyor. Epic Games'in bu haftaki oyunları kullanıcıların yüzünü güldürdü. 31 Mart ve 7 Nisan tarihleri arasında iki adet ücretsiz oyunu kullanıcılarına verdi.

Epic Games'in bir sonraki hafta (7-14 Nisan) tarihleri arasındaki oyunları da açıklandı. Epic Games kullanıcılarına 7 Nisan'dan itibaren etkin olacak Aksiyon oyunu Rogue Legacy ve Keşif oyunu The Vanishing of Ethan Carter'ı veriyor.

EPIC GAMES 31 MART – 7 NİSAN ÜCRETSİZ OYUNLARI

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Epic Games, Total War, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Epic Games'in 375 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Epic Games'in 375 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı - Son Dakika
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