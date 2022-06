Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyunu ücretsiz?

Portal, Zelda ve Metroid'in ortak bir karışımı. Keşfet, bulmacaları çöz, canavarlarla mücadele et, yeni yerlere ulaşmana yardımcı olacak gizli yükseltmeler ve yeni beceriler bul. Oynama Süresi 12-25s.

Epic Games'in bir sonraki oyunu A Game Of Thrones: The Board Game ve Car Mechanic Simulator 2018 olarak Epic Games Store'da belirdi. 23 Haziran'da erişime açılacak Epic Games'in oyunu oyuncular tarafından merakla bekleniyor.

EPIC GAMES 23 – 30 HAZİRAN ÜCRETSİZ OYUNU

SUPRALAND

Supraland, oyuncunun zeki olduğunu varsayar ve bağımsız olarak oynamasına izin verir. Hikâye minimaldir, sana ulaşmaya çalışacağın kapsamlı bir hedef sunar ve ardından seni özgür bırakır. Çocuklara uygun görsellere rağmen, oyunun ana hedef kitlesi deneyimli oyunculardır.

Oynama Süresi: 12 ila 25 saat