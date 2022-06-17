Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyunu ücretsiz? - Son Dakika
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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyunu ücretsiz?

17.06.2022 07:59
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyunu ücretsiz?

Epic Games her hafta olduğu gibi kullanıcılarına ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu hafta kullanıcılarına 31 TL değerinde ücretsiz oyun veren Epic Games, gizemli oyununu açıkladı. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyunlar ücretsiz? Epic Games hangi oyunları ücretsiz verecek?

Portal, Zelda ve Metroid'in ortak bir karışımı. Keşfet, bulmacaları çöz, canavarlarla mücadele et, yeni yerlere ulaşmana yardımcı olacak gizli yükseltmeler ve yeni beceriler bul. Oynama Süresi 12-25s.

Epic Games'in bir sonraki oyunu A Game Of Thrones: The Board Game ve Car Mechanic Simulator 2018 olarak Epic Games Store'da belirdi. 23 Haziran'da erişime açılacak Epic Games'in oyunu oyuncular tarafından merakla bekleniyor.

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyunu ücretsiz?

EPIC GAMES 23 – 30 HAZİRAN ÜCRETSİZ OYUNU

SUPRALAND

Supraland, oyuncunun zeki olduğunu varsayar ve bağımsız olarak oynamasına izin verir. Hikâye minimaldir, sana ulaşmaya çalışacağın kapsamlı bir hedef sunar ve ardından seni özgür bırakır. Çocuklara uygun görsellere rağmen, oyunun ana hedef kitlesi deneyimli oyunculardır.

Oynama Süresi: 12 ila 25 saat

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyunu ücretsiz?
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Epic Games, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyunu ücretsiz? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyunu ücretsiz? - Son Dakika
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