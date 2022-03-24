Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu duyuruldu! Haftaya ise 380 TL değerinde iki oyun veriyor - Son Dakika
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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu duyuruldu! Haftaya ise 380 TL değerinde iki oyun veriyor

25.03.2022 08:04
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu duyuruldu! Haftaya ise 380 TL değerinde iki oyun veriyor

Epic Games Store, her hafta olduğu gibi bu hafta da kullanıcılarını boş geçmiyor ve ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu hafta kullanıcılarına eğlenceli bir yapım sunan Epic Games oyunun Steam fiyatı ise 32 TL'dir.

Epic Games bu hafta kullanıcılarına Demon's Tilt oyununu ücretsiz olarak veriyor. Hemen kütüphanenize ekledikten sonra indirip oynayabilirsiniz. Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği oyunları 31 Mart saat 19:00'a kadar kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

Epic Games'in her hafta Perşembe günü akşamı kullanıcılarına ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu Demon's Tilt Kiti oldu.

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Önümüzdeki hafta ise Epic Games kullanıcılarına 380 TL değerinde iki adet oyun verecek. Epic Games, 31 Mart'tan 7 Nisan tarihleri arasında kullanıcılarına Total War: Warhammer ve City of Brass'ı verecek.

EPIC GAMES 24 MART ÜCRETSİZ OYUNLARI

Demon's Tilt

Turbo şarjlı Pinball geri dönüyor. Şimdi daha büyük perilere, daha fazla kötü karaktere, daha fazla sırra ve tabii ki daha fazla mermiye sahip! Demon's Tilt, Shmup ve Hack N' Slash unsurlarıyla video pinball türünün sınırlarını zorluyor. Buraya tıklayarak oyunun Epic Games mağazasına ulaşabilirsiniz.

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Epic Games, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu duyuruldu! Haftaya ise 380 TL değerinde iki oyun veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu duyuruldu! Haftaya ise 380 TL değerinde iki oyun veriyor - Son Dakika
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