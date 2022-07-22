Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz? - Son Dakika
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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Son Güncelleme: 22.07.2022 08:14

Epic Games her hafta olduğu gibi kullanıcılarına ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu hafta kullanıcılarına 32 TL değerinde ücretsiz oyunlar veren Epic Games, beklentilerin altında kaldı. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyunlar ücretsiz?

Bağımsız stüdyolar tarafından geliştirilen iki farklı oyun bu hafta Epic Games'in ücretsiz oyunları arasında yer aldı. Doğu Cephesi'ndeki 64 oyunculu manevra çarpışmalarıyla aslında uygun bir 1. Dünya Savaşı aksiyonu deneyimi yaşayın. 21 – 28 Temmuz tarihleri arasındaki ücretsiz Epic Games oyunu ne? Peki, bu hafta Epic Games'te hangi oyun ücretsiz?

Epic Games'in bir sonraki hafta (28 Temmuz – 4 Ağustos) oyunları da açıklandı. Epic Games kullanıcılarına 28 Temmuz'dan itibaren etkin olacak simülasyon oyunu Lawn Mowing Simulator oyunu ücretsiz olarak verecek. Bir sonraki hafta verilecek oyunların değeri ise 108 TL değerindedir.

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EPIC GAMES 21 – 28 TEMMUZ ÜCRETSİZ OYUNLARI

SHOP TITANS

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Epic Games Store'a giriş yapan yeni ve eski kullanıcıların hepsi bu ödülü alacak. Bu çok özel ödülü alabilmek için Shop Titans'ı yükleyip oyuna giriş yaptıktan sonra 8. Seviyeye ulaşmalısın.

Maceralarla dolu bir şehirde gitgide büyüyen, yeni bir dükkân sahibi olarak kolları sıvayıp işe koyulma vakti! Şehrin en iyisi olmak için üret, pazarlığa giriş ve satış yap. Böylece birçok renkli karakteri, belki de kralın kendisini bile dükkânına çekebilirsin.

TANNENBERG

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Savaş meydanındaki, her biri farklı stratejik avantaj sağlayan önemli bölgeler üzerinde hâkimiyet kurmak için 64 oyuncunun mücadele ettiği 1. Dünya Savaşı Doğu Cephesi'nin devasa çarpışmaları Tannenberg ile hayat buluyor. Rus İmparatorluğu, Almanya ve müttefikleri arasındaki bu savaşta FPS oyuncularını ve tarih meraklılarını yepyeni bir deneyim bekliyor.

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Epic Games, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz? - Son Dakika
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