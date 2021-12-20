Epic Games'in bugünkü ücretsiz gizemli oyunu açıldı! - Son Dakika
Üye Girişi

Epic Games'in bugünkü ücretsiz gizemli oyunu açıldı!

20.12.2021 08:02

Epic Games'in 16 Aralık'tan itibaren yılbaşına kadar 15 adet ücretsiz oyun serüveninin 19 Aralık'taki oyunu açıklandı.

Epic Games kullanıcılarına ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Epic Games, kullanıcılarına her gün saat 19:00'da gizemli oyununu indirime sunacak. Epic Games'in kullanıcılarına ücretsiz olarak verdiği oyun 33,00 TL değerinde bir oyun yer alıyor.

EPIC GAMES THE VANISHING OF ETHAN CARTER

Tek oyunculu keşif oyunu The Vanishing of Ethan Carter keşiflere dayalı, birinci şahıs bir gizem oyunudur. Esrarengiz dedektif Paul Prospero olarak, Ethan'ın kayboluşunun ve ailesinin akıbetinin ardında yatan gerçeği keşfedeceksin.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

OYUN KONUSU

Oyunu, Ethan Carter'dan rahatsız edici bir mektup alan esrarengiz dedektif Paul Prospero olarak oynuyorsun. Ethan'ın ciddi bir tehlike altında olduğunu fark eden Paul, oğlanın Red Creek Valley'deki evine gelerek işlerin tahmin ettiğinden de kötü hâlde olduğunu keşfeder. Ethan, vahşi bir cinayetin ardından ortadan kaybolur ve Paul da bunun, bölgede araştırılmaya değer tek cinayet olmadığını çabucak fark eder.

YORUMLAR
500

Epic Games, Steam, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Epic Games'in bugünkü ücretsiz gizemli oyunu açıldı! - Son Dakika


Son Dakika
09:20 5.5 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşın uyarı çığlıkları: Komşular, uyanın
09:16 5.5 şiddetindeki deprem anında kapıyı açıp feryat etti: Komşular, uyanın
09:16 Adana'daki deprem sonrası korkutan görüntü! Her yer toz duman oldu
08:53 Adana Kozan'da 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Çevre illerden de hissedildi
08:49 Son Dakika: Adana Kozan'da 5.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
08:44 Pitbull ile belediye otobüsüne binmek için olay çıkartan kadın şoföre saldırdı
08:40 Pitbull ile belediye otobüsüne binmeye çalışan kadın olay çıkardı, şoförü tartakladı
08:33 Ayrılık acısı 15 günde sona erdi! Alina Boz, Umut Evirgen'a aşkını ilan etti
08:29 Ayrılık acısı 15 gün sürdü! Alina Boz, Umut Evirgen'le aşkını ilan etti
08:08 Sokakların ateşe verildiği İsrail'de durum çok kötü! Eski Başbakan "iç savaş" uyarısında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2023 09:25:52. #1.11#
SON DAKİKA: Epic Games'in bugünkü ücretsiz gizemli oyunu açıldı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement