Epic Games'in bugünkü ücretsiz gizemli oyunu açıldı!

Epic Games kullanıcılarına ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Epic Games, kullanıcılarına her gün saat 19:00'da gizemli oyununu indirime sunacak. Epic Games'in kullanıcılarına ücretsiz olarak verdiği oyun 33,00 TL değerinde bir oyun yer alıyor.

EPIC GAMES THE VANISHING OF ETHAN CARTER

Tek oyunculu keşif oyunu The Vanishing of Ethan Carter keşiflere dayalı, birinci şahıs bir gizem oyunudur. Esrarengiz dedektif Paul Prospero olarak, Ethan'ın kayboluşunun ve ailesinin akıbetinin ardında yatan gerçeği keşfedeceksin.

OYUN KONUSU

Oyunu, Ethan Carter'dan rahatsız edici bir mektup alan esrarengiz dedektif Paul Prospero olarak oynuyorsun. Ethan'ın ciddi bir tehlike altında olduğunu fark eden Paul, oğlanın Red Creek Valley'deki evine gelerek işlerin tahmin ettiğinden de kötü hâlde olduğunu keşfeder. Ethan, vahşi bir cinayetin ardından ortadan kaybolur ve Paul da bunun, bölgede araştırılmaya değer tek cinayet olmadığını çabucak fark eder.