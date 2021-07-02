Epic Games'in Haftaya Vereceği Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu (8 Temmuz) - Son Dakika

Kullanıcılara her hafta ücretsiz oyunlar sunan Epic Games Store, önümüzdeki hafta dağıtacağı yapımları açıkladı. Daha önce gibi mağaza şu anda The Spectrum Retreat adlı hikaye tabanlı bulmaca oyununu 8 Temmuz saat 18: 00'a kadar bedava veriyor.

Söz konusu tarihten sonra bu yapımın yerini iki ücretsiz oyun daha alacak: Bridge Constructor The Walking Dead ve Irocast. Oyunların her ikisi de oldukça eğlenceli. Özellikle TWD hayranları Bridge Constructor'ı bir hayli sevecektir.

Bridge Constructor The Walking Dead

Epic Games bedava oyunu olan Bridge Constructor The Walking Dead, normalde 18 TL'ye satılırken, 8 - 15 Temmuz tarihleri arasında tamamen ücretsiz olacak. Zorlayıcı bulmaca oyun tarzı ile AMC'nin efsanevi dizisini bir araya getiren yapım, hem animasyonları hem de derin strateji gerektiren bölümleri ile öne çıkıyor.

Daryl, Michonne ve Eugene gibi The Walking Dead dizisinin en sevilen karakterlerinden bazılarına ev sahipliği yapan Bridge Constructor'da, zombileri alt edebilmek için yapılar, geçitler ve ölümcül tuzaklar hazırlamanız gerekiyor. Çok sayıda bulmacalı seviyenin bulunduğu oyunda, yeri değiştirilebilen nesneler ve patlayıcılardan faydalanıyorsunuz.

Ironcast

Bir diğer Epic Games bedava oyunu Ironcast, üçlü eşleştirme sistemi üzerinden oynanan bireysel görevlere sahip sıra tabanlı bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

1880'lerin Victoria dönemi bilim kurgusundan ilham alan yapım, şapka ve başlık giyen seçkin kadın ve erkeklerin devasa yürüyen savaş makinelerini kontrol ederek İngiliz İmparatorluğu'nun düşmanlarını yerle bir ettiği heyecan verici bir alternatif tarihte geçiyor.

Savaşlar, Ironcast'in çeşitli silahlarını ve sistemlerini çalıştıran kaynak düğümlerini üreterek yapılıyor. Bu düğümleri nasıl harcayacağınızı iyi seçmelisiniz. Düşmanlarınızı zayıflatıp imha etmek için saldırı amaçlı ya da yaklaşan yoğun silahlı taarruzdan şüpheleniyorsanız savunma amaçlı da kullanabilirsiniz. Elle yapılmış çizimlerden oluşan oyun, 'de 24,00 TL'lik bir fiyata sahip.

Epic Games bedava oyunu olarak karşımıza çıkacak olan Bridge Constructor The Walking Dead ve Irocast, 8 - 15 Temmuz tarihler arasında ücretsiz olarak indirilebilecek. Epic Games'in şu an dağıttığı ücretsiz oyuna ulaşabilirsiniz.