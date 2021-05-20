Epic Games NBA 2K21'i ücretsiz dağıtıyor! - Son Dakika

Epic Games NBA 2K21'i ücretsiz dağıtıyor!

20.05.2021 22:58
Epic Games NBA 2K21'i ücretsiz dağıtıyor!, System.String[]

Oyunu kütüphanenize eklemeyi unutmayın!

Steam'e rakip olmasıyla bilinen oyun platformu Epic Games NBA 2K21'i ücretsiz olarak kullanıcılarına dağıtıyor. Epic Games'in bu denli büyük bir oyun vermesi ise bir yandan olumlu bir etki bırakırken bir yandan da olumsuz etki bıraktı.

GTA V'i ücretsiz vermesinden bu yana küçük oyunlar vermeye başlayan Epic Games, kullanıcıları tarafından sıkça eleştirilmişti. Geçtiğimiz günlerde de tekrar küçük çaplı bir oyun dağıtan firma tekrardan eleştirilen odak noktası oldu. Ancak bugün yapılan bir duyuruya göre "NBA 2K21" Epic Games üzerinden ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek.

Bu oyunun verilmesini eleştiren bir kesim de elbette var. Oyunu ücretli olarak satın alan kullanıcılar oyunun neden ücretsiz bir şekilde verildiğini sorguluyorlar.

Oyunun güncel fiyatı 419 TL. Ayrıca Epic Games, NBA 2K21'i aldığınızda 60 TL'lik indirim kuponu veriyor. Bu indirim kuponunu sadece 80 TL ve üzeri oyunlarda kullanabiliyorsunuz.

İsterseniz gelin şimdi de bu oyunun sistem gereksinimlerine birlikte göz atalım.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit, Windows 8.1 64 bit veya Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i3-530 @ 2.93 GHz/ AMD FX-4100 @ 3.60 GHz veya daha iyisi

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 450 1 GB/ AMD Radeon HD 7770 1 GB veya daha iyisi

Depolama: 80 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit, Windows 8.1 64 bit veya Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-4430 @ 3 GHz/ AMD FX-8370 @ 3.4 GHz veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB/ AMD Radeon R9 270 2 GB veya daha iyisi

Depolama: 80 GB

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Epic Games NBA 2K21'i ücretsiz dağıtıyor!

Münir Karaloğlu, epic games, NBA 2K21, oyunlar, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Epic Games NBA 2K21'i ücretsiz dağıtıyor! - Son Dakika


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