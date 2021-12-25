Epic Games para iadesi nasıl yapılır? Kaç gün sürer? - Son Dakika
Üye Girişi

Epic Games para iadesi nasıl yapılır? Kaç gün sürer?

25.12.2021 09:35
Epic Games para iadesi nasıl yapılır? Kaç gün sürer?

Epic Games Store'dan satın aldığınız bir oyunun para iadesi nasıl yapılır? Epic Games Para iadesi kaç gün sürer? Detaylar haberimizde…

Epic Games'te yanlışlıkla satın aldığınız veya satın aldıktan sonra beğenmediğiniz oyunların para iadesi nasıl yapılır? Epic Games Para iadesi kaç gün sürer? Epic Games para iadesi ne zaman gelir? İşte detaylar…

Epic Games'te oyun iade edebilmeniz için iade edeceğiniz oyun son 14 gün içerisinde satın alınmış olmalı ve oynama süresi 2 saati geçmemiş olması gerekmektedir, aksi takdirde oyun iadesi yapılmamaktadır. Epic Games Store iade ilkelerini incelemek için buraya tıklayınız.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

İlk önce Epic Games'ten para iadesi alabilmeniz için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından ise aşağıdaki adımları takip ederek Epic Games para iadenizi yapabilirsiniz.

EPIC GAMES İADE İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

  1. Epic Games uygulamanızda sağ üstte yer alan profil resminize tıklayarak Hesap seçeneğine tıklayınız.
  2. Açılan internet sayfasında İşlemler kısmına tıklayınız ve aşağıda açılan satın alma geçmişinizden iade etmek istediğiniz oyunu seçiniz. İade edeceğiniz oyun iade etme şartlarını karşılıyorsa İade Talep Et butonu görünür.
  3. İade Talep Et düğmesine tıklayınız.
  4. Açılan pencerede iade etme nedeninizi seçiniz
  5. Son olarak ise İadeyi Onayla'ya tıklayınız. İade işleminiz onaylandıktan sonra ekranın üstünde işlemin tamamlandığına dair bir onay bildirimi gözükecektir.

EPIC GAMES İADE KAÇ GÜN SÜRER?

Epic Games'e iade edilen oyunlar bankanıza bağlı olarak 3 hafta içerisinde iade edilmektedir.

EPIC GAMES İADE İŞLEMİ VİDEOLU ANLATIM

YORUMLAR
500
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu, oyuncularda hayal kırıklığı yarattı! Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu, oyuncularda hayal kırıklığı yarattı!

Epic Games, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Epic Games para iadesi nasıl yapılır? Kaç gün sürer? - Son Dakika


Son Dakika
10:04 Galatasaray'ı terk ediyor, İstanbul'u değil! Seferovic'ten kimse bu imzayı beklemiyordu
10:01 Selin Ciğerci'yi unutan Gökhan Çıra, gizemli sevgilisiyle evleniyor
09:44 Son Dakika: Türkiye Kur'an yakma eylemine izin veren İsveç'le köprüleri atıyor! Kritik ziyaret iptal edildi
09:29 Acun Ilıcalı'nın rüyası sona erdi! Hull City bu kez sert kayaya tosladı
09:27 "Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır" sözü tepki çeken Ezhel'den açıklama: Laflarımı başka yere çekmeyin
09:00 Fenerbahçe taraftarını şoka sokan transfer! Ali Koç'a tepkiler çığ gibi
08:17 CHP'de gündem 14 Mayıs! Kılıçdaroğlu, "Yeni mağduriyet hikayesi olur" diyerek, CHP'li üyelerin fikrine karşı çıktı
17:00 RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu: Uyarıları dikkate almayan Camdaki Kız yakından takip edilecek
08:06 Şarkıcı Haluk Levent, milletvekili adayı olacağı iddiasını yalanladı
07:36 İlk bebeğini kucağına alan Leyla Lydia Tuğutlu, suda doğum yaptığı anları paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2023 10:17:59. #1.12#
SON DAKİKA: Epic Games para iadesi nasıl yapılır? Kaç gün sürer? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement