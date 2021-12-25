Epic Games para iadesi nasıl yapılır? Kaç gün sürer?

Epic Games'te yanlışlıkla satın aldığınız veya satın aldıktan sonra beğenmediğiniz oyunların para iadesi nasıl yapılır? Epic Games Para iadesi kaç gün sürer? Epic Games para iadesi ne zaman gelir? İşte detaylar…

Epic Games'te oyun iade edebilmeniz için iade edeceğiniz oyun son 14 gün içerisinde satın alınmış olmalı ve oynama süresi 2 saati geçmemiş olması gerekmektedir, aksi takdirde oyun iadesi yapılmamaktadır. Epic Games Store iade ilkelerini incelemek için buraya tıklayınız.

İlk önce Epic Games'ten para iadesi alabilmeniz için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından ise aşağıdaki adımları takip ederek Epic Games para iadenizi yapabilirsiniz.

EPIC GAMES İADE İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Epic Games uygulamanızda sağ üstte yer alan profil resminize tıklayarak Hesap seçeneğine tıklayınız. Açılan internet sayfasında İşlemler kısmına tıklayınız ve aşağıda açılan satın alma geçmişinizden iade etmek istediğiniz oyunu seçiniz. İade edeceğiniz oyun iade etme şartlarını karşılıyorsa İade Talep Et butonu görünür. İade Talep Et düğmesine tıklayınız. Açılan pencerede iade etme nedeninizi seçiniz Son olarak ise İadeyi Onayla'ya tıklayınız. İade işleminiz onaylandıktan sonra ekranın üstünde işlemin tamamlandığına dair bir onay bildirimi gözükecektir.

EPIC GAMES İADE KAÇ GÜN SÜRER?

Epic Games'e iade edilen oyunlar bankanıza bağlı olarak 3 hafta içerisinde iade edilmektedir.

EPIC GAMES İADE İŞLEMİ VİDEOLU ANLATIM