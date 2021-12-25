Epic Games'te yanlışlıkla satın aldığınız veya satın aldıktan sonra beğenmediğiniz oyunların para iadesi nasıl yapılır? Epic Games Para iadesi kaç gün sürer? Epic Games para iadesi ne zaman gelir? İşte detaylar…
Epic Games'te oyun iade edebilmeniz için iade edeceğiniz oyun son 14 gün içerisinde satın alınmış olmalı ve oynama süresi 2 saati geçmemiş olması gerekmektedir, aksi takdirde oyun iadesi yapılmamaktadır. Epic Games Store iade ilkelerini incelemek için buraya tıklayınız.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
İlk önce Epic Games'ten para iadesi alabilmeniz için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından ise aşağıdaki adımları takip ederek Epic Games para iadenizi yapabilirsiniz.
Epic Games'e iade edilen oyunlar bankanıza bağlı olarak 3 hafta içerisinde iade edilmektedir.
Son Dakika › Gamegar › Epic Games para iadesi nasıl yapılır? Kaç gün sürer? - Son Dakika