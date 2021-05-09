Epic Games, PlayStation özel oyunları için Sony'ye 200 milyon dolar teklif etmiş - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde Epic Games ile Apple arasındaki dava meselesinin gizli dökümanları sızdırılmıştı. Ayrıca Epic'in mağazasında dağıtılan bedava oyunlar için ne kadar para ödediğini gösteren bir ortaya çıkmıştı.

Şirketin içerisinden diğer başka önemli dökümanlar gelmeye devam ediyor. Bu sefer de Epic Games'in Sony şirketine PlayStation özel oyunları için 200 milyon dolar teklif ettiği bilgisi doğrulandı. Oyun dünyası için dev anlaşma hakkında detaylı bilgiye sahip değiliz.

Yandaki bilgilerden hareketle adı belli olmayan 4-6 adet PlayStation özel oyunun Epic Games mağazasında yer alması için 200 milyon dolarlık teklif söz konusu. Söz konusu teklif için popüler Sony'den cevap beklediği anlaşılıyor.

Önümüzdeki tarihlerde çıkacak oyunlar için teklif yapılmış olma ihtimali çok düşük. Çünkü Sony henüz PlayStation üzerinden hedeflediği satışı yapmadan oyunlarını PC'ye çıkarmak istemiyor. Bu yüzden teklifin geçmiş oyunlar için olma ihtimali daha yüksek.

Bunun yanı sıra Epic Games'in Microsoft ve Nintendo ile de anlaşma yapmak istediğini görüyoruz. Şirketin Microsoft ve Nintendo mağazalarında yer alan oyunları kendi mağazasında satışa sunmak için girişimde bulunduğu anlaşılıyor.