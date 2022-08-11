Epic Games bu haftaki ücretsiz oyununu açıkladı - Son Dakika
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Epic Games bu haftaki ücretsiz oyununu açıkladı

11.08.2022 23:02
Epic Games bu haftaki ücretsiz oyununu açıkladı

Epic Games Store bu haftaki ücretsiz oyununu açıkladı. 33 TL değerindeki Cook, Serve, Delicious 3 ücretsiz olarak indirilebilir.

Epic Games Store her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Son haftalarda bağımsız yapımlara odaklanan mağaza, yeni oyunuyla bu kararına devam ediyor. Bu haftanın ücretsiz yapımı Cook, Serve, Delicious 3 isimli restoran simülasyon oyunu oldu.

33 TL değerindeki Cook, Serve, Delicious 3 ücretsiz oldu

Vertigo Gaming tarafından geliştirilen 33 TL değerindeki Cook, Serve, Delcious 3 Epic Games Store'da indirime açıldı. 11-18 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz olarak sunulacak restoran simülasyon oyunu, geçen haftaki Unrailed'in yerini aldı.

Epic Games bu haftaki ücretsiz oyununu açıkladı

Restoran işletme konusunda dikkat çeken bu bağımsız yapım, savaşın parçaladığı 2042 Amerika'sında geçiyor. Oyuncular, bir gıda kamyonunun işletmesini üstleniyor ve müşterilerine yüzlerce farklı yemeği sunmaya çalışıyor.

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Hem tek kişilik hem de co-op oynama fırsatı sunan bağımsız yapım, hikaye odaklı senaryoya ve iki farklı oyun moduna sahip. Hızlı aksiyon ile zamana karşı yarışabilir veya Chill modu ile oyundaki yüzlerce farklı yemeğin tadını çıkarabilirsiniz.

Cook, Serve, Delicious 3 sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10+

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: En az 256MB VRAM'li GPU

Depolama: 1200 MB dahili alan

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10+

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: En az 256MB VRAM'li GPU

Depolama: 1200 MB dahili alan

Epic Games Store üzerinden ücretsiz sunulan Cook, Serve, Delicious 3'ü 18 Ağustos tarihine kadar ücretsiz olarak alabilirsiniz. Oyunu kütüphanenize eklediğinizde süresiz olarak sizde kalacağını da belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

İşletim Sistemi, Epic Games, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Epic Games bu haftaki ücretsiz oyununu açıkladı - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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