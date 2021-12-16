Dağıttığı bedava oyunlarla oyuncuların gönlüne kalp kuran Epic Games Store, 15 günde 15 bedava oyun kampanyasını Shenmue 3 oyununu ücretsiz dağıtarak başlattı.
Epic Games Store, geçtiğimiz günlerde yılbaşı kampanyası kapsamında birçok oyunu bedavaya dağıtacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz yıl da yılbaşından önce 15 oyun dağıtan Epic Games, bu hareketle oyuncuları mutlu etmişti. Bu senenin kampanyası da aynı başarıyı yakalayacak gibi gözüküyor. Öyle ki, bedava dağıtılan ilk oyun 50 TL değerindeki Shenmue 3 oyunu oldu.
TS Net ve Neilo tarafından geliştirilen, Deep Silver tarafından yayınlanan Shenmue III, piyasaya 2019 yılında sürüldü. Farklı açık dünya yapısı, dövüş tarzı ve hikayesi ile dikkat çeken 50 TL değerindeki eserin Steam incelemeleri 'Çok Olumlu' durumda. Oyun, Epic Games Store'da 17 Aralık 19.00'a kadar bedava olacak, sonrasında ise yerini başka bir oyuna bırakacak. Bu sebeple Shenmue 3'ü kütüphanenize eklemek istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerekiyor.
Büyük beklentiler tam anlamıyla karşılanmamış olsa da oyuncular Shenmue 3'ün bedava olmasını sevinçle karşıladı.
Shenmue 3 oyununu Epic Games Store'dan bedavaya almak için yapmanız gerekenler oldukça basit. Aşağıdaki adımları uygulayarak oyunu sonsuza kadar Epic Games Store kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Epic Games Store Shenmue 3'ün ardından yılbaşına kadar 14 bedava oyun daha dağıtacak. Yeni oyunlar arasında hangi eserlerin olmasını bekliyorsunuz veya istiyorsunuz? Fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın, iyi oyunlar!
Son Dakika › Gamegar › Epic Games Store'un bedava oyun kampanyası 50 TL'lik oyunla başladı! - Son Dakika