Epic Games Store'un bedava oyun kampanyası 50 TL'lik oyunla başladı!

Dağıttığı bedava oyunlarla oyuncuların gönlüne kalp kuran Epic Games Store, 15 günde 15 bedava oyun kampanyasını Shenmue 3 oyununu ücretsiz dağıtarak başlattı.

Epic Games Store, geçtiğimiz günlerde yılbaşı kampanyası kapsamında birçok oyunu bedavaya dağıtacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz yıl da yılbaşından önce 15 oyun dağıtan Epic Games, bu hareketle oyuncuları mutlu etmişti. Bu senenin kampanyası da aynı başarıyı yakalayacak gibi gözüküyor. Öyle ki, bedava dağıtılan ilk oyun 50 TL değerindeki Shenmue 3 oyunu oldu.

SHNEMUE 3 EPIC GAMES'TE ÜCRETSİZ OLDU

TS Net ve Neilo tarafından geliştirilen, Deep Silver tarafından yayınlanan Shenmue III, piyasaya 2019 yılında sürüldü. Farklı açık dünya yapısı, dövüş tarzı ve hikayesi ile dikkat çeken 50 TL değerindeki eserin Steam incelemeleri 'Çok Olumlu' durumda. Oyun, Epic Games Store'da 17 Aralık 19.00'a kadar bedava olacak, sonrasında ise yerini başka bir oyuna bırakacak. Bu sebeple Shenmue 3'ü kütüphanenize eklemek istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerekiyor.

Büyük beklentiler tam anlamıyla karşılanmamış olsa da oyuncular Shenmue 3'ün bedava olmasını sevinçle karşıladı.

SHENMUE 3 FRAGMANI

SHENMUE 3 NASIL BEDAVA ALINIR?

Shenmue 3 oyununu Epic Games Store'dan bedavaya almak için yapmanız gerekenler oldukça basit. Aşağıdaki adımları uygulayarak oyunu sonsuza kadar Epic Games Store kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Epic Games Store'a girin, hesabınıza giriş yapın "Mağaza" kısmına girin Aşağı kaydırarak "Ücretsiz Oyunlar" sekmesini bulun Shenmue 3 oyununun mağaza sayfasına girin "Yükle" butonuna tıklayın Siparişinizi onaylayın Bu adımları uyguladıktan sonra oyun Epic Games Store kütüphanenize süresiz olarak eklenecektir..

SHENMUE 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Shenmue 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7×64, Windows 8×64, Windows 10×64 (64-bit OS)

CPU: Intel Core i5-4460 (3.40 GHz) Quad-core

RAM: 4 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti (DirectX 11 & VRAM 2GB)

DirectX: Sürüm 11

Boş Alan: 100 GB kullanılabilir alan

Shenmue 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri