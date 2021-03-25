Epic Games Store'un dizüstü bilgisayarlarda önemli ölçüde pil harcadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Epic Games Store'un dizüstü bilgisayarlarda önemli ölçüde pil harcadığı ortaya çıktı

25.03.2021 10:53
Epic Games Store'un dizüstü bilgisayarlarda önemli ölçüde pil harcadığı ortaya çıktı

Epic Games Launcher'i kullanmadığınız zamanlar da arka planda çalıştırmayın!

Epic Games, verdiği ücretsiz oyunlarla sürekli olarak gündem de olsa da kusursuz bir platform değil. Kullanıcıların karşılaştığı birçok sorun buluyor.

Kullanıcılar Epic Games Launcer'in kullanışlı olmadığını ve yavaş çalıştığını eleştiriyor. Özellikle uygulamanın ilk açılışında çok yavaş açıldığını ve eğer bilgisayar açılışında otomatik başlatma seçeneği aktif iste bilgisayarın daha geç açılmasına da sebep olduğu belirtiliyor. Şimdi ise arka planda çalışırken dizüstü bilgisayarların bataryasını önemli ölçüde harcadığı ortaya çıktı.

PC World'ün yaptığı testlere göre dizüstü bilgisayarınızın pilini önemli ölçüde harcıyor. Surface Pro 7+'da yapılan testte, Epic Games açıkken şarjın %20 daha hızlı azaldığı, Surface Laptop 3'te ise %8 daha hızlı azaldığı gözlenmiş. Epic, siteye yanıt olarak "Genel olarak, istemcimizin performansını iyileştirmek ve güç tüketimini azaltmak için aktif olarak çalışıyoruz" dedi.

Epic Games Store'un dizüstü bilgisayarlarda önemli ölçüde pil harcadığı ortaya çıktı

Yapılan bu testler sonucunda Epic Games Launcher'i kullanmadığınız zamanlarda arka plandan kapatmanızı tavsiye ediyoruz.

Kaynak: Playerbros
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Epic Games'in ücretsiz oyunları belli oldu! Epic Games'in ücretsiz oyunları belli oldu!

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Son Dakika Gamegar Epic Games Store'un dizüstü bilgisayarlarda önemli ölçüde pil harcadığı ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Epic Games Store'un dizüstü bilgisayarlarda önemli ölçüde pil harcadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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