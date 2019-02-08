Son Dakika Haberleri: Epic Games Store'un Dün Gece Bedava Yaptığı Oyunun Çökmesine Sebep Olan İlginç 'Steam' Detayı

Epic Games Store'un Dün Gece Bedava Yaptığı Oyunun Çökmesine Sebep Olan İlginç 'Steam' Detayı

15 dakika önce

Epic Games Store ile Steam arasındaki savaş oldukça kızışmışken, Epic Games Store'daki bir oyunla ilgili ilginç gelişmeler yaşandı.

Epic Games Store'un Dün Gece Bedava Yaptığı Oyunun Çökmesine Sebep Olan İlginç 'Steam' Detayı, System.String[]
Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi oyun dünyasında da bir savaş çıktığında, kan her yere sıçrıyor. Epic Games Store'un Steam'e adeta şah çekmesi sonrasında önce Metro: Exodus krizi yaşandı, ardından da bir takım oyunlar birer birer Steam'i terk etti.



Son yaşanan gelişme ise diğerlerinden oldukça farklı. Epic Games Store'un bu hafta ücretsiz olarak oyunculara sunduğu Axiom Verge, oyunun erken bölümlerinde çöküyordu. Herkes durumun nedenini merak ederken, yaşanan aksaklığın Steam ile olan çekişmeden kaynaklandığı ortaya çıktı. Yaşanan gelişmeler sonrası oyunun yapımcısı Tom Happ, adeta Happ'ı yuttuğunu kabul edercesine bir tweet attı.

"Epic Store'da Steam.xnb dosyası olmayanlar, lütfen kütüphanenizdeki çark butonuna basın, doğrulama seçeneğini seçerek güncelleyin. Oyun Epic'e gelirken Valve'ın dll dosyalarını ve isminde Steam geçen benzer şeyleri kaldırmam doğru olur diye düşünmüştüm. Ops!"
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:15 

Teknoloji
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