Epic Games Store yeni yıla kadar her gün bedava oyun dağıtacak! - Son Dakika
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Epic Games Store yeni yıla kadar her gün bedava oyun dağıtacak!

13.12.2021 10:53
Epic Games Store yeni yıla kadar her gün bedava oyun dağıtacak!

Her hafta verdiği oyunlarla kütüphanelerimizi şenlendiren Epic Games Store yeni yıla kadar 15 oyun dağıtacak.

Epic Games Store Steam'in neredeyse tekel olarak konumlandığı çevrimiçi oyun pazarları arasına hızlı bir giriş yaptı. Adını daha önce duymamış oyuncuları bile verdiği büyük bütçeli yapımlar ve kaliteli bağımsız oyunlar ile kendi safına çekmeyi başaran Epic Games Store yakın zamanda buna bir son verecek gibi de görünmüyor. Hatta ve hatta Epic Games Store bunu sonlandırmak şöyle dursun daha da coşturarak oyunculara yeni yıla kadar her gün bir yeni bedava oyun verecek!

YENİ YILA KADAR HERGÜN YENİ OYUN

Epic Games Store Steam'in neredeyse tekel olarak konumlandığı çevrimiçi oyun pazarları arasına hızlı bir giriş yaptı. Adını daha önce duymamış oyuncuları bile verdiği büyük bütçeli yapımlar ve kaliteli bağımsız oyunlar ile kendi safına çekmeyi başaran Epic Games Store yakın zamanda buna bir son verecek gibi de görünmüyor. Hatta ve hatta Epic Games Store bunu sonlandırmak şöyle dursun daha da coşturarak oyunculara yeni yıla kadar her gün bir yeni bedava oyun verecek!

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YENİ YILA KADAR OYUN VERMEYE DEVAM EDECEK

Her hafta perşembe günler verdiği bedava oyunlar ile bildiğimiz Epic Games Store tıpkı geçen sene de yapmış olduğu gibi bu yıl da oyunculara adeta bayramı yaşatacak. Firma 16 Aralık Perşembe gününden başlamak üzere her gün için bir yeni oyunu oyuncularla buluşturacak. Oyunların neler olacağı ise büyük bir gizem. Zira Epic Games Store her Perşembe görmeye alışık olduğumuz bir sonraki haftanın oyunlarında farklı olarak yılbaşına kadar vereceği oyunları göstermeyecek. Buna karşın pek çok oyuncu şimdiden epey heyecanlı ve Epic Games Store'dan büyük atılımlar bekliyorlar. Bu konuda haksız da sayılmazlar zira Epic Games Store geçmişte A Plague Tale, GTA V ve NBA 2K20 gibi pek çok büyük bütçeli yapımı oyuncularla buluşturmuştu. Şimdi ise bir kez daha bizleri hangi oyunların beklediğini zaman gösterecek.

Epic Games Store yeni yıla kadar her gün bedava oyun dağıtacak!
Epic Games Store yeni yıla kadar her gün bedava oyun dağıtacak!
Kaynak: SaveButonu
YORUMLAR
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Münir Karaloğlu, Epic Games, oyunlar, Steam, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Epic Games Store yeni yıla kadar her gün bedava oyun dağıtacak! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Epic Games Store yeni yıla kadar her gün bedava oyun dağıtacak! - Son Dakika
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