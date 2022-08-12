Epic Games'te Bu Hafta 32 TL Değerindeki Oyun Ücretsiz Oldu - Son Dakika
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Epic Games'te Bu Hafta 32 TL Değerindeki Oyun Ücretsiz Oldu

12.08.2022 02:56
Epic Games'te Bu Hafta 32 TL Değerindeki Oyun Ücretsiz Oldu

Her hafta ücretsiz oyun veren Epic Games'te bu haftanın oyunu belli oldu.

Epic Games Store her hafta ücretsiz oyun vermeye aralıksız devam ediyor. Perşembe gününden Perşembe gününe dağıtılan oyunlar yıllardır oyuncuları sevindiriyor. Bu oyunlar kimi zaman tek, kimi zaman iki ücretsiz oyun oluyor. Geçtiğimiz saatlerde bu haftanın ücretsiz oyunu da indirmeye açıldı.

Epic Games'in Bu Haftaki 32 TL Değerindeki Ücretsiz Oyunu

Epic Games'te Bu Hafta 32 TL Değerindeki Oyun Ücretsiz Oldu

Bu haftanın hediyesi 32 TL değerindeki 'Cook, Serve, Delicious! 3?!' oldu. Oyunda savaşın yıkıcı etkilerini yaşayan Amerika çapında yüzlerce farklı yemeği dağıtırken, yemekleri pişir, servis et ve yemek kamyonu yönetiyoruz. Bu bağlantıya tıklayarak oyunu kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Tekmoloji

Epic Games, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Epic Games'te Bu Hafta 32 TL Değerindeki Oyun Ücretsiz Oldu - Son Dakika

Bu haber Tekmoloji tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Tekmoloji tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Tekmoloji kurumudur.

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SON DAKİKA: Epic Games'te Bu Hafta 32 TL Değerindeki Oyun Ücretsiz Oldu - Son Dakika
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