Epic Games'te Bu Hafta 69 TL Değerindeki Oyun Ücretsiz Oldu! Ayrıca Diğer Haftanın Oyunu Açıklandı - Son Dakika
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Epic Games'te Bu Hafta 69 TL Değerindeki Oyun Ücretsiz Oldu! Ayrıca Diğer Haftanın Oyunu Açıklandı

10.06.2022 02:12
Epic Games'te Bu Hafta 69 TL Değerindeki Oyun Ücretsiz Oldu! Ayrıca Diğer Haftanın Oyunu Açıklandı

Epic Games her hafta ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta Epic Games'te Maneater ücretsiz oldu.

Her hafta ücretsiz oyun veren Epic Games Store, bu hafta gizemli bir oyunu ücretsiz yapacağını duyurmuştu. Bugün o gizemli oyun açıklandı ve erişime açıldı, haftanın ücretsiz oyununu 9 - 16 Haziran tarihleri arasında kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

Bu haftanın ücretsiz oyunu, Tripwire Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan, 69 TL değerindekiköpek balığı olarak denizlerde dehşet saçtığımız Maneater oldu.

Oyunu 16 Haziran tarihine kadar aşağıdaki mağaza sayfasından kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Maneater - Epic Games Store (Ücretsiz)

Epic Games Store'da Haftaya Hangi Oyun Ücretsiz Olacak?

Bu haftanı hediyesiyle birlikte gizemli oyunlar son buldu. Önümüzdeki hafta birinci şahıs bulmaca ve keşif oyunu Supraland ücretsiz olacak.

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Kaynak: Tekmoloji

Epic Games, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Epic Games'te Bu Hafta 69 TL Değerindeki Oyun Ücretsiz Oldu! Ayrıca Diğer Haftanın Oyunu Açıklandı - Son Dakika

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