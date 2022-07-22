Epic Games'te Bu Hafta İki Oyun Ücretsiz - Son Dakika
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Epic Games'te Bu Hafta İki Oyun Ücretsiz

22.07.2022 05:00
Epic Games'te Bu Hafta İki Oyun Ücretsiz

Epic Games Store'un bu hafta vereceği ücretsiz oyunlar açıklandı. Tannenberg ve Shop Titans ücretsiz oldu.

Epic Games her hafta ücretsiz oyun vererek oyuncuların gönlündeki tahtı korumaya devam ediyor. Epic Games'te 2022 Yaz İndirimleri'nin başlamasıyla birlikte yüzlerce oyunda indirim uygulanmaya başladı, aynı zamanda şirket her hafta kullanıcılarına verdiği ücretsiz oyun kampanyasını sürdürüyor.

Epic Games'te Bu Haftanın Ücretsiz Oyunları: Tannenberg ve Shop Titan

Epic Games'in bu hafta vereceği ücretsiz oyunlar açıklandı. Birinci Dünya Savaşını konu alan çevrimiçi aksiyon oyunu Tannenberg ve RPG ticaret simülasyonu Shop Titans ücretsiz oldu.

Tannenberg

Battlefield tarzı bir oynanışa sahip olan Tannenberg'de 64 oyunculu sekiz harita yer alıyor. Shop Titans

Shop Titans hali hazırda Steam'de zaten ücretsiz oynanabilen RPG simülasyonuydu ancak bu haftadan itibaren Epic Games Store'a da eklendi.

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Kaynak: Tekmoloji

Epic Games, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Epic Games'te Bu Hafta İki Oyun Ücretsiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Epic Games'te Bu Hafta İki Oyun Ücretsiz - Son Dakika
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