Epic Games'te Mega İndirimler Başladı - Son Dakika
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Epic Games'te Mega İndirimler Başladı

21.05.2022 00:50
Epic Games'te Mega İndirimler Başladı

Epic Games, yazın yaklaşmasıyla beraber yeni indirim dönemine Mayıs 2022 Mega İndirim kampanyasıyla giriş yaptı.

Epic Games, her hafta verdiği ücretsiz oyunların yanı sıra yaptığı ciddi indirim kampanyalarıyla birlikte oyuncuların gönlünde gerçekten taht kurmayı başarmış durumda. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla beraber beklenen indirim kampanyaları Epic Games'te başladı.

Epic Games Mega İndirimler - Mayıs 2022

Epic Games Store'da şu an 1.600'den fazla oyun ve eklenti indirime girmiş durumda, %75'e varan indirimlerin yanı sıra her zaman olduğu gibi bir kupon hediye ediliyor. Ancak bu sefer kupon %25'lik bir indirim sağlıyor.

Ayrıca 16 Haziran tarihine kadar sürecek kampanyada Epic Games, haftalık verilen ücretsiz oyunlarda büyük ve sürpriz yapımlar yer alacak. Yani 26 Mayıs'a kadar ücretsiz olan Borderlands 3, yerini gizemli bir ücretsiz oyuna bırakacak.

Epic Games'te Mega İndirimler Başladı
Epic Games Mega İndirim Kuponu Nasıl Kullanılır?

Mega İndirim Kuponu, Epic Games Store'dan yapılan tek başına ya da toplu olarak 199.99 TL ve üzerine olan herhangi bir satın alımın ödeme aşamasında veya alışveriş sepetinde otomatik olarak %25 indirim uygulanır.

YORUMLAR
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Kaynak: Tekmoloji

Epic Games, oyunlar, Mayıs, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Epic Games'te Mega İndirimler Başladı - Son Dakika


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