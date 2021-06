Epic Games, toplam fiyatı 87 TL olan 2 oyunu ücretsiz yaptı - Son Dakika

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları Hell is Other Demons ve Overcooked! 2 oldu. Toplam satış fiyatı 87 TL olan oyunlar, Epic Store üzerinde bir süre boyunca ücretsiz sunuluyor.

Hell is Other Demons

Cehennem'in altını üstüne getirdiğimiz bu oyunda hemen her şeye kurşun yağdırıyoruz. Oyunun grafikleri dışında tarzı da eski arcade yapımlarını hatırlatıyor. Öte yandan bu oyunda çeşitli rogue like unsurlar da yer alıyor. Örneğin bölüm sonu canavalarına gelişigüzel saldırırsak çok temiz bir dayak yiyip geri dönüyoruz. Hell is Other Demons, ustaca hayata geçirilmiş mekanikleri ve gözü pek, unutulmaz bir tarz ile yaratıldı.

Overcooked! 2

Oyun boyunca pişirebileceğimiz pek çok tarif var. Bu tarifleri pişireceğimiz mutfaklar ise birbirinden çeşitli ve bazı mutfakları idare etmek gerçekten maharet istiyor. Şef önlüklerimizi giyip 4 kişiye kadar birlikte ya da birbirimize karşı oynayabiliyoruz. Yepyeni bir dünya haritasında karadan, denizden ve havadan yolculuk et. Suşi restoranlarından büyü okullarına, maden ocaklarından uzaylı gezegenlerine kadar uzanan yeni temalarda yemek pişir!

24.06.2021 tarihi saat 18: 00'a kadar oyunları kütüphanenize eklemeniz gerekiyor, aksi takdirde ücretsiz olarak sahip olamazsınız. Oyunun Epic Games Store sayfasına ulaşabilir ve ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

