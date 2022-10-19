Epic Games 210 TL'lik ücretsiz oyun veriyor! - Son Dakika
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Epic Games 210 TL'lik ücretsiz oyun veriyor!

19.10.2022 20:41
Epic Games 210 TL'lik ücretsiz oyun veriyor!

Epic Games ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta ise 210 değerinde iki oyun veriyor. İşte detaylar...

Epic Games Store uzun bir süredir kullanıcılarına ücretsiz oyun veriyor. Hatta bazen bu yapımlar AAA kalitede olabiliyor. Yani oldukça pahalı oyunları kütüphanenize bedelsiz eklemenize olanak sağlıyor. Bugün de bu haftanın yapımları belli oldu.

210 TL'lik 2 oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu!

Epic Games tarafından bu hafta ücretsiz olarak verilen oyunlardan ilki 31 TL değerindeki Evoland Legendary Edition oldu. İkincisi ise 179 TL değerindeki Fallout 3: Game of the Year Edition. Mağaza üzerinden yapılan paylaşıma göre 20 Ekim'de başlayacak bu kampanya 27 Ekim akşamı saat 18.00'a kadar devam edecek. Bu süreçte kütüphanesine ekleyenler ise kalıcı olarak sahip olacak.

Epic Games 210 TL'lik ücretsiz oyun veriyor!

Fallout 3: Game of the Year Edition sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP/Vista

İşlemci: 2.4 GHz Intel Pentium 4 veya eşdeğeri

Bellek: 1 GB (XP)/ 2 GB (Vista)

Depolama: 7 GB

DirectX: DirectX®: 9.0c

Ekran Kartı: 256 MB RAM'e sahip DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı (NVIDIA 6800/ATI X850)

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Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows XP/Vista

İşlemci: Intel Core 2 Duo işlemci

Bellek: 2 GB RAM

Depolama: 7 GB

DirectX: DirectX®: 9.0c

Ekran Kartı: 512 MB RAM'e sahip DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı (NVIDIA 8800 serisi, ATI 3800 serisi)

Epic Games 210 TL'lik ücretsiz oyun veriyor!

Evoland Legendary Edition sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows Vista

İşlemci: Intel 2.0ghz Core 2 Duo

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 1 GB

DirectX: DirectX 10

Ekran Kartı: Nvidia 260 GTS/ Radeon HD 4850

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel i5 3.1 Ghz Quad core

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 2 GB

Ekran Kartı: Nvidia GTX 660/ Radeon HD 7800

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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İşletim Sistemi, Epic Games, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Epic Games 210 TL'lik ücretsiz oyun veriyor! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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