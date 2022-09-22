Epic Games, ücretsiz oyunlarını açıkladı!

Epic Games Store uzun bir süredir kullanıcılarına ücretsiz oyun veriyor. Hatta bazen bu yapımlar AAA kalitede olabiliyor. Yani oldukça pahalı oyunları kütüphanenize bedelsiz eklemenize olanak sağlıyor. Bugün de bu haftanın yapımları belli oldu.

92 TL'lik 2 oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu!

Epic Games tarafından bu hafta ücretsiz olarak verilen oyunlardan ilki 33 TL değerindeki ARK: Survival Evolved oldu. İkincisi ise 59 TL değerindeki Gloomhaven. Mağaza üzerinden yapılan paylaşıma göre bu kampanya 29 Eylül akşamı saat 18.00'a kadar devam edecek. O zamana kadar kütüphanesine ekleyenler ise kalıcı olarak sahip olacak.

ARK: Survival Evolved sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64-bit versiyon)

İşlemci: Intel Core i5-2400 veya AMD FX-8320

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon HD 7870

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-4670K veya AMD Ryzen R5 1500X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon HD 7870

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

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ARK: Survival Evolved sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-3470 veya AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 760 veya Radeon R9 280

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 14 GB kullanılabilir alan

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-11400 veya AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 veya Radeon RX Vega 64

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 14 GB kullanılabilir alan

Siz Epic Games tarafından verilen 2 ücretsiz oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!