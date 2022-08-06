Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu beklentilerin altında kaldı! - Son Dakika
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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu beklentilerin altında kaldı!

06.08.2022 23:02
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu beklentilerin altında kaldı!

Epic Games ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Fakat bu hafta paylaşılan oyun hem fiyatı hem de kalitesi ile oyuncuları tatmin etmedi.

Epic Games Store uzun bir süredir kullanıcılarına ücretsiz oyun veriyor. Hatta bazen bu yapımlar AAA kalitede olabiliyor. Yani oldukça pahalı oyunları kütüphanenize bedelsiz eklemenize olanak sağlıyor. Fakat uzun bir süredir kaliteden çok adet sayısı üzerinde çalışıyor gibi gözüküyor. Zira son haftalarda paylaşılan tüm yapımlar beklentilerin altında kaldı.

39 TL'lik oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu!

Epic Games, geleneği bozmadı ve bu hafta da ücretsiz oyun verdi. Fakat son birkaç aydır kullanıcılar sunulan yapımlardan memnun olmadığını dile getiriyor. Zira geçtiğimiz dönemde peş peşe birçok AAA kalite oyunu ücretsiz sunmuştu.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu beklentilerin altında kaldı!

Hatta tek seferde birkaç bin TL'lik oyun vermişliği de var. Ancak son 2 aydır verilen oyunlar yüksek kalite olmaktan çok uzak. Tabii ki her oyunun bir alıcısı ve seveni var. Fakat 10 haftadır verilen düşük kalite oyunların fiyatlarının toplamı 15-20 doları geçmiyor.

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Bu hafta ise Epic Games Store'un ücretsiz oyunu 39 TL'lik Unrailed! oldu.Bir kez 0 TL karşılığı satın alma işlemini tamamlayıp kütüphanenize ekledikten sonra oyunların süresiz olarak sizin olduğunu hatırlatalım. Yani belirli bir süreliğine yapılan deneyim kampanyalarından değil.

Unrailed! sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: 2 GHz çift çekirdek

RAM: 4 GB

Ekran kartı: Intel HD Graphics 520

DirectX sürümü: DirectX 9

Depolama: 2 GB

Ses kartı: DirectX uyumlu

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 veya 11, 64 bit

İşlemci: 2 GHz dört çekirdek

RAM: 48 GB

Ekran kartı: 8 GB VRAM ile NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon RX 480

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Epic Games, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu beklentilerin altında kaldı! - Son Dakika

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